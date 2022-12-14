Количество очагов АЧС в 2022 году более чем вдвое ниже прошлогоднего

Немалую роль в распространении АЧС играет человеческий фактор flickr.com

С начала 2022 года по 12 декабря в России зарегистрировали 140 очагов африканской чумы свиней (АЧС), следует из обзора Информационно-аналитического центра Россельхознадзора. В том числе среди домашних свиней выявили 68 очагов заболевания, в дикой природе — 72. Для сравнения, в 2021 году в России было зафиксировано 268 очагов АЧС: 93 в дикой фауне и 175 среди домашних свиней. Наибольшее количество очагов за 2022 год отмечено в Костромской области: 10 среди домашнего поголовья и 11 в дикой природе.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что работа, которая ведется для предотвращения распространения АЧС, недостаточна. «Конечно, если говорить о количестве уничтоженных животных, их кратно меньше, чем в 2021 году, однако риски все еще остаются. Работа по предотвращению — это целый комплекс мероприятий. Очень важна биозащита промышленных предприятий, где немалую роль играет человеческий фактор. Также идет снижение популяции дикого кабана и контроль за ЛПХ», — говорит он. Ковалев отметил, что только совокупность этих трех факторов может улучшить ситуацию с АЧС. В прошлом году потери от этой болезни могли достигнуть более 100 тыс. т в живом весе, в 2022 году эта цифра как минимум в 10 раз меньше, оценил Ковалев.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что ситуация с распространением АЧС в России остается довольно напряженной. В большинстве случаев вспышки являются следствием того, что системы биозащиты не справились с поставленной задачей. Эксперт считает, что проблема АЧС сохранится и в последующие годы, и единственный способ борьбы с ней — соблюдение необходимых мер, особенно сотрудниками предприятий.



В начале декабря «Агроинвестор» писал, что вспышка АЧС произошла на свиноводческом комплексе Торгового дома «Ясени» в Краснодарском крае, на предприятии содержалось более 20,6 тыс. животных, все они будут уничтожены. В конце ноября заболевание было обнаружено на площадке «Мираторга» в Орловской области, крупнейшего в стране производителя свинины. Вирус был выявлен в комплексе зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, уточняла компания. В сентябре у агрохолдинга уже фиксировалась вспышка АЧС в том же регионе. О вспышке АЧС на самом крупном свинокомплексе Костромской области — «Шувалово» - «Агроинвестор» писал в начале августа.​ Тогда компания заявляла, что уничтожила 3 тыс. свиней, предстояло уничтожить еще столько же. На сайте правительства региона уточнялось, что АЧС была выявлена на одной из трех обособленных площадок комплекса.



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