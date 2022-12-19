Себестоимость производства свинины возвращается на прошлогодний уровень

Потребление свинины в 2022 году увеличилось «Черкизово»

К концу 2022 года себестоимость производства свинины, которая росла на протяжении первых шести месяцев, начала возвращаться к прошлогодним значениям. Об этом гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев рассказал на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России — 2022». В 2023 году, по его словам, себестоимость должна остаться стабильной.



По данным союза, прирост производства свинины в сельхозорганизациях в январе-октябре 2022 года составил 7,8% (+313 тыс. т). При этом тенденция прироста усилилась с +5,8% в первом квартале до +9,3% в третьем. По итогам года прирост может превысить 8% (+350 тыс. т в живом весе). При таком значительном увеличении производства отрасль ожидала значительного падения оптовых цен на свинину, как минимум на 10%, отметил Ковалев. По его словам, по факту этого не произошло, снижение составило 5-6% (118,3 руб./кг).



Глава НСС также рассказал, что потребление свинины в 2022 году увеличилось, в этом году оно рекордное — за январь-сентябрь показатель вырос на 7,8% до 3,1 млн т (+226 тыс. т). «Главная причина в том, что цена на свинину в опте снижалась, а розничные цены практически не росли или даже снижались на фоне промоакций», — объяснил Ковалев.



Среди основных факторов увеличения потребления свинины он также назвал выплаты от государства различным слоям населения, существенное снижение разницы в стоимости мяса птицы и свинины, что приводит к частичному перетоку спроса в сторону продукции свиноводства, а также повышение цен на говядину. Пережить снижении цен на свинину и поддержать рентабельность в отрасли помогло падение цен на зерно и шрота, добавил Ковалев.



По его оценке, в ближайшие три года ежегодное производство свинины в сельхозорганизациях может вырасти до 6 млн т. При этом топ-20 игроков рынка к 2025 году по сравнению с 2022-м увеличат ежегодное производство на 25%. Их суммарный прирост за это время достигнет 1 млн т. С учетом падения производства у прочих производителей и потерь от ветеринарных проблем на 230 тыс. т за тот же период суммарное производство в сельхозорганизациях увеличится на 775 тыс. т (+14%).



Ковалев отметил, что потенциал экспорта продукции свиноводства ограничен теми мировыми рынками, которые уже открыты для России. Единственное, что может изменить ситуацию, — открытие рынка Китая. «Эта страна потребляет порядка 60 млн т свинины в год, она всегда будет импортировать 3-5 млн т этого вида мяса, а для России это огромный потенциал. Сегодня все занимаются тем, чтобы открыть рынок КНР для нашей страны. Других серьезных точек роста экспорта на данный момент нет», — заключил он.



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