В ближайшие 20 лет свинина будет самым дешевым сырьем для производства продуктов мясопереработки Pixabay

Сейчас очень многие российские инвесторы лишены возможности вести бизнес на Западе из-за санкций, а значит они будут искать возможности для вложения средств в перспективные нише внутри страны, и производство продуктов питания является именно такой нишей. Такое мнение на ХIV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и развитию» озвучил председатель Попечительского совета Фонда имени Петра Столыпина Мушег Мамиконян.



«Вряд ли инвесторы захотят вкладывать средства в нефтегазовую и финансовую сферы — там слишком много рисков и непредсказуемости. Производство продуктов питания с этой точки зрения является более стабильной отраслью», — объяснил он. Участники рынка должны быть к этому готовы: им необходимо иметь программу развития, чтобы в случае появления заинтересованного во вложении средств потенциального партнера было, что ему предложить.



Несмотря на то, что доходы населения за последние годы увеличились незначительно, потребление мяса выросло, в том числе благодаря господдержке малоимущих слоев населения, рассказал Мамиконян. Потребительский спрос будет и дальше оставаться на хорошем уровне, в том числе на продукцию переработки, считает он.



Сегодня внутренний мясной рынок насыщен: производство свинины и птицы в нашей стране больше, чем потребление. Однако, уверен Мамиконян, небольшая возможность для увеличения внутреннего потребления упомянутых видов мяса — примерно на 150-200 тыс. т — есть за счет уменьшения импорта говядины. «В следующем году валютный курс будет совершенно другой, импорт будет дорожать, соответственно, еще больше россиян перейдут на другие виды мяса, особенно на свинину, цены на которую сейчас находятся на комфортном для потребителя уровне», — подчеркнул он. По мнению Мамиконяна, в ближайшие 20 лет свинина будет самым дешевым сырьем для производства продуктов мясопереработки, поэтому переработчики будут частично заменять ей птицу.



Маржинальность производства мяса на насыщенных рынках сейчас невысокая, поэтому предприятия, которые занимаются и животноводством, и переработкой, являются более устойчивыми. Компаниям, которые хотят повысить доходность, стоит подумать о развитии собственной переработки, отметил Мамиконян: выпуск колбасных и кулинарных изделий позволит сохранить доход в условиях колебаний цен на мясо-сырье. Также Мамиконян предложил «женить мясо с тестом. «Эта идея всегда спасала производителей в кризисные периоды. Благодаря такому подходу, можно дать потребителю продукт с мясом по доступной цене», — подчеркнул он.



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