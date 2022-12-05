ИКАР: в этом году сельхозпроизводство может вырасти на 6%

Основными драйверами позитивной динамики станут зерновые и масличные Pixabay

По итогам текущего года валовое производство сельхозпродукции в стране вырастет на 5,5-6% относительно 2021-го. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Основными драйверами позитивной динамики станут зерновые и масличные, урожаи которых станут рекордными. Также ИКАР ожидает прироста в производстве свинины. «Большинство остальных отраслей тоже продемонстрируют рост, правда, небольшой. Явную отрицательную динамику, вероятно, покажет сегмент говядины — по итогам года ее выпуск, скорее всего, снизится», — говорит Рылько.



Также эксперт обращает внимание на результаты, полученные производителями картофеля: хотя существенного увеличения валового сбора относительно прошлого года у них не будет, качество продукции существенно выше, чем в 2021-м. В середине ноября первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что уже в этом году Россия может добиться продовольственной безопасности по картофелю или вплотную приблизиться к нужному показателю — 95%.



По оценке Рылько, этот год сложнее прошлого, поскольку почти у всех растениеводов достаточно серьезно упала маржа, в том числе из-за прямого и косвенного воздействия санкций. «В значительной мере из-за косвенных санкций первые три месяца нового сезона были не очень удачными по экспорту зерновых», — добавляет он. При этом произошло значительное удорожание сельхозтехники и запчастей. Кроме того, на многих предприятиях агросектора обострились проблемы с кадрами. «Как ситуация будет развиваться дальше — пока прогнозировать сложно», — отмечает Рылько.



По прогнозу Минсельхоза, по итогам года агросектор может вырасти на 3,5% после снижения на 0,4% в 2021-м, об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев сказал 21 ноября, докладывая о ситуации в отрасли. «В целом наш рынок продовольствия полноценно обеспечен собственной масложировой, мясной, рыбной продукцией, сахаром и макаронными изделиями, крупами и многими другими видами товаров. По всем этим позициям за девять месяцев текущего года мы наблюдаем увеличение объемов производства. И конечно же, рассчитываем на сохранение положительной тенденции», — рассказывал министр.



По предварительной оценке Росстата, в январе — октябре производство сельхозпродукции увеличилось на 5% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 7,2 трлн руб.



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