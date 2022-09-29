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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Аналитика

За восемь месяцев сельхозпроизводство выросло на 4,6%

Основным драйвером является растениеводство

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Минсельхоз ожидает, что по итогам года производство сельхозпродукции вырастет на 0,5%
flickr.com
Минсельхоз ожидает, что по итогам года производство сельхозпродукции вырастет на 0,5%
flickr.com

Сельхозпроизводство в России в январе — августе 2022 года выросло на 4,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составило 3,8 трлн руб., говорится в материалах Росстата. По данным на 1 сентября во всех хозяйствах было намолочено 114,6 млн т зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 29,9% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года. В сельхозорганизациях, где сосредоточено 63,7% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), их площади были обмолочены на 72,1% (к этому времени в прошлом году — на 74,7%).

Минсельхоз ожидает, что по итогам года производство сельхозпродукции вырастет на 0,5% против падения на 0,9% в 2021-м, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на презентацию ведомства. Рост производства пищевой продукции в этом году, по оценке ведомства, замедлится и составит 1% против 3,2% годом ранее.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько 1 сентября говорил «Агроинвестору», что по итогам года агросектор может вырасти на 4% благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных, а также хорошим сборам других культур. Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко тоже считает, что рост индекса сельскохозяйственного производства в 2022 году составит 4%. «Это довольно высокий показатель для сектора, такой рост произойдет благодаря рекордным валовым сборам масличных и зерновых в текущем году», — говорила эксперт. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что по итогам года производство сельхозпродукции может увеличиться примерно на 5%. Его минимальная оценка — плюс 4,5%. «У нас добавится хороший урожай масличных и будут подведены итоги уборки урожая зерновых. Это два мощных фактора», — считает Корбут. Он также отметил, что в России есть риски того, что урожай зерна будет собран не полностью, кроме того, вероятны проблемы с качеством. «В первую очередь, могут повлиять погодно-климатические условия. Но будет надеяться, что погода будет средняя», — заключил Корбут.

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Екатерина Шокурова 

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