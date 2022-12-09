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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Премия «Агроинвестор года-2022»

Рынки

Оптовые цены на мясо птицы опустились ниже уровня прошлого года

Но отпускные цены производителей не всегда коррелируют с розничными

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Главным драйвером роста производства остается экспорт
Ю. Эйвазова
Главным драйвером роста производства остается экспорт
Ю. Эйвазова

Среднегодовые внутренние цены на мясо бройлера уже ниже прошлогодних. Это связано со снижением стоимости шротов и зерна, которые формируют большую часть себестоимости. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022» рассказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По данным союза, отпускные цены производителей на тушку бройлера в ЦФО в октябре снизились на 12% до 143 руб./кг, на филе — на 19% до 228 руб./кг, окорочок подешевел на 9% до 137 руб./кг. При этом отпускные цены производителей не всегда коррелируют с розничными, обратил внимание Лахтюхов.  

По его словам, потребление мяса в России выросло до 77 кг на человека в год, и почти 50% из них приходится на птицу. «Но тут нужно диверсифицировать по каналам продаж: если в свиноводстве рост потребления больше пришелся на оптовый канал — переработку, то у нас в секторе ритейла мы фиксируем не просто стабильный спрос, а его рост», — отмечает он. 

В ходе конференции Лахтюхов также рассказал, что за первые десять месяцев этого года производство мяса птицы выросло на 4,9%, или 251,5 тыс. т. Главным драйвером производства на сегодняшний день является наращивание экспорта, несмотря на рост курса рубля и санкции. Так, за три квартала текущего года поставки на внешние рынки увеличились на 23% до 268 тыс. т в натуральном выражении и практически на 60% — в денежном. 

В частности, по словам Лахтюхова, страны Таможенного союза показали значительный рост, особенно он отмечает увеличение экспорта в Белоруссию, которая традиционно поставляла мясо птицы в Россию, и примерно половина импорта приходилась именно на эту республику. Сейчас рост импорта сохраняется, но при этом растет и экспорт. При этом экспорт в некоторые страны дальнего зарубежья сократился, продолжает Лахтюхов. Так, это коснулось поставок в Украину, Вьетнам. В целом, по его словам, отмечается и снижение импорта мяса птицы в Россию из Казахстана и Бразилии (в регионы Дальнего Востока и Калининград).

Также снижаются объемы импорта куриного инкубационного яйца финального гибрида, по итогам года на него придется всего 12%. «Сейчас мы приближаемся к поставкам 5 млн штук в неделю, и это самый низкий уровень за, наверное, все время, которое мы фиксировали», — добавляет Лахтюхов. По его словам, благодаря вводу собственных новых мощностей в этому году удалось избежать роста цен, несмотря на грипп птиц в Европе, которая традиционно поставляет инкубационное яйцо в Россию. 

«Цены у нас не просто стабильны: на сегодняшний день это достаточно явная угроза экономике предприятий, которые строят свою выручку в том числе на реализации инкубационного яйца», — говорит Лахтюхов. По его словам, уже не первые месяцы цены реализации куриных инкубационных яиц на внутреннем рынке гораздо ниже уровня себестоимости. «Думаю, что с учетом максимального профицита в Европе, у нас такая негативная ситуация сохранится», — добавил он. 

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Елизавета Литвинова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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