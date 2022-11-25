Иран разрешил поставки продукции птицеводства из России

Ценовая конъюнктура на рынке Ирана менее зависит от действий конкурентов ГАП «Ресурс»

Иран разрешил поставки птицеводческой продукции с пяти российских предприятий, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Соглашение об этом было достигнуто в ходе визита представителей службы в Иран. Разрешение выдала ветеринарная организация Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана. Экспорт будет идти под гарантии Россельхознадзора. Ведомство заверило, что продолжит работу по расширению перечня компаний, имеющих право экспорта в Иран.



Как следует из данных системы Россельхознадзора «Цербер», разрешения на поставки в частности получили «Брянский бройлер» («Мираторг»), «Токаревская птицефабрика» (ГАП «Ресурс»), «Васильевская птицефабрика» («Черкизово»).



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что Иран — это рынок, который давно интересен российской птицеводческой отрасли. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, все логистические и финансовые сложности будут решены странами в кратчайшие сроки, считает он.



Поскольку импорт в Иран может идти не из всех стран, ценовая конъюнктура там менее зависит от действий конкурентов, поэтому она может быть более привлекательной для российских экспортеров, говорит Корнеев. По его словам, на сегодняшний день почти все отечественные компании ведут переговоры с иранскими покупателями. «Поэтому на горизонте ближайших месяцев туда начнутся стабильные и регулярные поставки птицеводческой продукции. По какой цене они будут проходить — пока сказать сложно, так как массовых отгрузок еще не было», — добавил он.



Корнеев отметил, что потенциал вывоза российской продукции птицеводства в этом году изменился несильно. Однако из-за роста стоимости логистики и курсовой разницы отечественная продукция не всегда выигрывает тендеры на поставку. По его оценке, по итогам года из России будет вывезено более 300 тыс. т птицеводческой продукции. «Основными лимитирующими факторами сейчас является логистика и сложности с проведением международных платежей», — отметил эксперт. Основным покупателем российской продукции птицеводства традиционно является Китай. Также поставки идут в ряд стран ЕАЭС. Кроме того, 2022 год характеризуется ростом интереса клиентов со стороны стран MENA и Африки, однако объем поставок туда зависит от конъюнктуры конкретной сделки. Согласно презентации Национального союза свиноводов, в январе-сентябре экспорт продукции птицеводство вырос на 25% относительно аналогичного периода прошлого года, до 272,4 тыс. т.



16 ноября гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на Аграрном форуме газеты «Ведомости» сообщал, что за последние два года доля Китая в экспорте птицеводческой продукции снизилась, хотя по объему в абсолютных цифрах поставки увеличиваются. «В 2020 году более 50% всего экспорта мяса птицы пришлось на Китай. Сейчас этот показатель ниже 50%», — приводил его слова «Интерфакс».



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