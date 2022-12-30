Россельхозбанк назвал самые популярные у потребителей фермерские продукты

Среди самых востребованных фермерских продуктов — мясо и птица Ю. Эйвазова

Эксперты Россельхозбанка (РСХБ) провели анализ покупательской активности пользователей платформы «Свое Родное» за 2022 год и составили топ-категорий фермерских товаров по всей России. Так, в Центральном федеральном округе покупатели отдают большее предпочтение яйцам и молочным продуктам — 29% от всех заказов на маркетплейсе, затем следует категория «Мясо и птица» (27%). Среди молочной продукции больше всего заказов приходится на творог различной жирности, коровье молоко и молочные десерты, выяснили в РСХБ.



У покупателей Южного федерального округа наиболее популярна категория «Мясо и птица», на нее приходится 22% всех заказов. Также большим спросом пользуются продукты из категорий «Сладости» и «Бакалея» (более 17% заказов). Среди мясных продуктов потребители чаще выбирают деликатесы горячего копчения. Из сладостей популярностью пользуются пряники и различная сдоба.



Жители Уральского федерального округа также предпочитают товары категории «Мясо и птица» (32%), вторая по популярности категория — «Сыры» (28%). Максимальный спрос на продукты питания в Северо-Западном федеральном округе представлен в категориях «Яйца и молочные продукты», в которой сосредоточено 30% всех заказов и «Сыры» с 22%. Чаще всего сыры заказывают жители Санкт-Петербурга.



В Приволжском федеральном округе 33% заказов на платформе «Свое Родное» приходятся на категорию «Мясо и птица», 30% — на молочную продукцию, 27% — на сыры. В Сибирском федеральном округе более трети покупателей заказывают мясную продукцию, при этом отдавая особое предпочтение колбасным изделиям: краковской колбасе и карбонаду. На втором месте находится категория «Яйца и молочные продукты», в которой больше заказов делают жители Иркутской области и Алтайского края, отдавая предпочтение базовым товарам: молоку, сметане, творогу. Третье место занимает категория «Напитки», в которой лидируют жители Алтайского края (предпочитая кисель, морс и компот) и Новосибирской области (в основном квас).



В Дальневосточном федеральном округе самый популярный выбор покупателей приходится на ассортимент продуктов в категории «Яйца и молочные продукты», в которой совершается около 40% всех заказов. Товары из категории «Рыба и морепродукты» чаще заказывают потребители из Амурской области и Республики Саха (Якутия), отдавая предпочтение кижучу, омулю и кете. Среди жителей ДФО также пользуются популярностью товары категории «Заморозка».



Эксперты РСХБ отметили, что фермерские продукты продолжают набирать популярность. По их мнению, это обусловлено возрастающей потребностью населения во вкусных и здоровых продуктах питания.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что спрос на фермерскую продукцию сохранится и дальше, несмотря на то что она дороже обычных магазинных товаров. «Основное преимущество фермерской продукции в том, что она свежая, кроме того, сроки доставки достаточно короткие, что создает хорошие перспективы, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Однако очень важно решить логистический и инфраструктурный вопросы. Трудно представить себе, что фермер вместо работы в своем хозяйстве поедет продавать товар. Возникает посредническое звено, которое лучше заменить кооперацией».



Источник «Агроинвестора» в отрасли отметил, что интерес потребителей к фермерской продукции достаточно высокий, хотя она почти не попадает в сетевые магазины. Исключение составляют сети вроде «ВкусВилла». «Поэтому есть сложности с приобретением продукции. Отчасти помогают ярмарки выходного дня, но туда нередко попадают перекупщики, которые торгуют, в частности, импортным товаром», — сказал он.



Сейчас грант начинающему фермеру составляет 2 млн руб. Эта сумма была зафиксирована еще несколько лет назад, однако за последнее время все значительно подорожало, а гранты не увеличиваются, продолжает он. «Если раньше этих средств хватало хотя бы на покупку трактора, то сейчас его не хватает практически ни на что. Нужно увеличивать поддержку фермеров, делать так, чтобы регионы тоже выделяли на это деньги и добавляли к федеральным грантам», — считает собеседник «Агроинвестора».



Также, по его мнению, нужно упростить для фермеров сбор документов, так как многие из них не берут гранты из-за сложности их получения. «Например, есть фермерский участок, на котором выращивается продукция, чтобы получить грант, нужно прописаться на этом участке. А что делать, если там нет дома? Сначала придется его построить. Я считаю, что фермерам нужно создавать все условия, чтобы они просто могли развиваться. Должно быть так, что если фермер что-то производит, ему даются субсидии», — считает он. Также собеседник «Агроинвестора» призвал организовывать больше ярмарок выходного дня и следить, чтобы места там доставались только фермерам.



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