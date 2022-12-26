Ритейлеры предупредили о возможном сокращении ассортимента социально значимых товаров

Производители продовольствия постоянно испытывают дефицит ликвидности Е. Разумный

Ассортимент социально значимых продуктов питания может уменьшиться из-за поправок к закону о торговле. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) главе ФАС Максиму Шаскольскому. Законопроект предусматривает сокращение сроков оплаты продуктов питания торговыми сетями поставщикам до 4-10 дней.



Законопроект был внесен в Госдуму в конце ноября группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым и председателем думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. Сейчас закон о торговле обязывает сети оплатить поставщикам товар со сроком годности менее 10 дней не позднее восьми рабочих дней, 10-30 дней — не позднее 25 календарных дней, более 30 дней — не позднее 40 дней.



Внесение поправок объяснялось тем, что производители продовольствия постоянно испытывают дефицит ликвидности, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Получаемые кредиты повышают себестоимость продуктов питания, а предоставляемая отсрочка платежей была, по сути, бесплатным кредитованием торговли со стороны поставщиков.



АКОРТ считает, что с помощью законопроекта не получится удержать или заморозить рост цен на социально значимые продукты, так как из-за этого растет логистическая нагрузка: чтобы быстрее реализовывать товар, ритейлеры станут чаще заказывать меньшие объемы продукции, пишут «Ведомости». Вследствие этого будет сокращаться ассортимент продукции, что, по мнению АКОРТ, приведет к банкротству ряда небольших компаний.



Глава агентства InfoLine Иван Федяков сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, законопроект действительно приведет к сокращению ассортимента на полках магазинов. Он объяснил это тем, что любое ужесточение требований к ритейлерам приводит к таким последствиям, так как любая торговая сеть заинтересован в повышении маржинальности.



«Кроме того, если ритейлу станет менее выгодно работать с поставщиками, они заменят существенную часть товаров на СТМ. Сейчас и так более 1 трлн руб. приходится на товары СТМ, это свыше 10% оборота. Зачем магазинам работать с поставщиками, если они сами могут произвести этот товар. На этом фоне доля СТМ будет нарастать ускоренными темпами», — считает эксперт. При этом, по его мнению, законопроект не коснется сокращения социально-значимых товаров. «Это не имеет к ним никакого отношения, так как такие продукты зачастую продаются по цене себестоимости или субсидируются. Это просто трафикообразующий товар», — пояснил Федяков.



На прошлой неделе Госдума рекомендовала правительству рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости на уровне 10-15%. В перечень социальных продуктов питания первой необходимости, утвержденный правительством, входят 24 позиции, в том числе отдельные виды мяса (куриное мясо, говядина и свинина на кости), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, рис, гречка), овощи (картофель, белокочанная капуста, лук и морковь), яблоки. Правительство может вмешиваться в ценообразование, если какой-то продукт из списка подорожал в одном из регионов более чем на 10% в течение 60 дней, для него могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней.



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