Эксперты РАНХиГС призвали скорректировать список социальных продуктов

Государство может регулировать цены на социальные продукты Е. Разумный

Эксперты Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (ИПЭИ РАНХиГС) рекомендовали правительству сократить перечень социально значимых продуктов, исключив из него товары, входящие в рацион наиболее обеспеченных семей (например, говядину), продукты, в значительной мере импортируемые (например, яблоки), или занимающие в бюджете семей небольшую долю. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС. Там говорится, что общественные дискуссии и действия правительства по ограничению цен имеют положительный результат преимущественно в части психологического эффекта.



В перечень социальных продуктов питания, утвержденный правительством, входят 24 позиции первой необходимости, в том числе отдельные виды мяса (куриное мясо, говядина и свинина на кости), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, рис, гречка), овощи (картофель, белокочанная капуста, лук и морковь), яблоки. В ценообразование на продукцию из списка может вмешаться государство: если какой-то продукт подорожал в одном из регионов более чем на 10% в течение 60 дней, для него могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, фундаментальных причин для пересмотра списка социальных продуктов сейчас нет. «Люди к нему привыкли, производители тоже. Зачем пересматривать этот список именно сейчас? В данный момент это далеко не первостепенная задача. Список действительно можно переутвердить, но не сейчас», — считает эксперт.



Он отметил, что население сейчас перешло от потребительской модели к сберегательной, так происходит всегда, когда падают реальные располагаемые доходы. По оценке Центробанка и Минэкономразвития, по итогам года они упадут на 3-3,5%: при 70 трлн руб. всего дохода россиян это примерно 2,5-3 трлн руб. выпадающих доходов по сравнению с прошлым годом, отметил Остапкович. «К тому же есть экономическая неопределенность. В результате люди переходят к режиму экономии. Однако обычно они сокращают расходы на непродовольственные дорогостоящие товары длительного пользования. В продуктах питания они тоже пересматривают корзину, но не за счет меньшего потребления, а за счет перехода на продукты более низкого качества», — отметил эксперт.



Гендиректор Института конъюнктуры агарного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, говядину можно исключить из списка социальных продуктов. Потребление продовольствия в этом году, по его словам, остается более менее стабильным, хотя возможно, будет сокращение по ряду дорогостоящих продуктов.



Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал РБК, что список соцпродуктов, утвержденный 12 лет назад, можно назвать «достаточно примитивным». По его мнению, он не отражает сегодняшнего состояния производства и розничной торговли. Эксперт отметил, что в перечень не входит самая дешевая продукция — мясной фарш и мясо индейки, которое стоит меньше многих видов мяса. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, неразделанная рыба из списка — непопулярный продукт для современного потребителя, было бы лучше внести в него филе минтая или горбуши.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

