Совфед обсуждает вопрос возвращения к ГОСТам на продукты питания

Большинство ГОСТов были разработаны в советское время, с тех пор технологии производства шагнули далеко вперед Е. Разумный

Совет Федерации планирует обсудить тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврат к требованиям ГОСТа. Об этом РИА «Новости» сказал сенатор Владимир Круглый. Он подчеркнул, что раньше в производстве продуктов питания использовались только ГОСТы. Сенатор напомнил, что ТУ позволяют использовать в производстве различные растительные жиры, усилители вкуса, которые вредны для организма. В то же время использование ТУ позволяет удешевить производство продуктов питания, сделать их более доступными.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что к любым законодательным запретам нужно подходить очень взвешенно и осторожно, после обсуждения всех потенциальных последствий с рынком. «Исследования Роскачества показывают, что большинство российских продуктов сегодня являются качественными и безопасными, их число с каждым годом растет. Поэтому сохранение за производителем возможности выбора, по каким стандартам производить продукцию, на наш взгляд, видится более правильным, чем введение дополнительных запретов», — считает он.



По его мнению, в текущей нестабильной экономической ситуации это может негативно отразиться на ассортименте продуктов питания. «Кроме того, ТУ вовсе не означает, что продукция хуже, чем выпущенная по ГОСТу. Нередко технические условия предприятий отвечают более высоким стандартам качества, чем требования отраслевых ГОСТов. Более того, большинство ГОСТов были разработаны в советское время, с тех пор технологии производства шагнули далеко вперед, а нормативно-правовая база оценки качества и безопасности продукции осталась прежней», — подчеркнул Востриков.



Заместитель гендиректора компании «Рузское Молоко» Анна Бойко-Великая сказала «Агроинвестору», что часть продукции компания производит по ТУ, часть — по ГОСТу. «Наши ТУ ужесточают ГОСТы на подобные продукты. Например, мы не допускаем использование сухого молока там, где его использование предусмотрено ГОСТом. Большинство продуктов у нас выпускается по нашим техническим условиям», — уточнила она.



Компания «Прогресс Агро» производит продукцию по ГОСТу и считает это конкурентным преимуществом своей продукции, прокомментировал «Агроинвестору» директор принадлежащей агрохолдингу торговой сети «Моя станица» Дмитрий Попов. Речь идет о мясной продукции и деликатесах, сахаре, молоке. Большой перечень хлебобулочной продукции также выпускается по ГОСТу, что позволяет строго следовать рецептуре и производить продукцию высокого качества, отметил Попов.​



В начале октября стало известно, что в России появятся новые стандарты качества в общественном питании, кейтеринге и хранении пищевых продуктов. Разработать новые или пересмотреть 12 ГОСТов планируют с 2023-го по 2026 год. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на Роскачество. «Сегодня индустрия общественного питания в России не подпадает под техрегулирование и основную нормативную базу составляют только санитарные нормы и правила, которые устанавливают минимальные требования к безопасности, но не классификацию предприятий, правила оформления меню, информирования гостей», — поясняло Роскачество.



Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров тогда говорил, сейчас отрасль работает по стандартам, существующим со времен Советского союза. «Тогда все предприятия принадлежали государству и им контролировались. Сейчас заведения работают по собственным стандартам, что может приводить к недопониманиям с посетителями. Поэтому нужны новые правила работы для всего ресторанного рынка», — считает он.



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