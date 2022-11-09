Введение акциза на сладкие напитки могут перенести на июль 2023 года

Безалкогольные газированные напитки с содержанием сахара свыше 5 граммов на 100 мл предлагается облагать акцизом в 7 рублей Е.Егоров

Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс, выводящие ряд продуктов из-под действия планируемого к введению акциза на сладкие напитки. Кроме того, начало взимания акциза может быть перенесено на полгода — с 1 января на 1 июля 2023 года, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о налоговых новациях.



Согласно поправкам, изменения коснутся напитков, которые упакованы в потребительскую упаковку. Акциз не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания. Также уточняется состав подслащающих веществ: сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром и мед.



Предлагается не признавать сахаросодержащими напитками специализированную пищевую продукцию, прошедшую государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, обогащенную пищевую продукцию, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.



Также в список попала алкогольная продукция крепостью более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%; соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели и/или напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых есть двуокись углерода.



Кроме этого, предлагается внести изменение в правила взимания акциза на безалкогольное пиво крепостью до 0,5%. С 1 января 2022 года ставка акциза на этот продукт нулевая. Она останется нулевой, если в пиве не будет сахаросодержащих компонентов. При этом количество углеводов в пищевой ценности такого пива не должно превышать 5 г на 100 мл напитка.



Законопроект о налоговых новациях был внесен вместе с «бюджетным пакетом» в конце сентября и одобрен Госдумой в первом чтении 18 октября. 10 ноября Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении. Документ предполагает, что с 1 января 2023 года 1 л безалкогольного газированного напитка с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл будет облагаться акцизом в 7 руб. По расчетам, это должно дать бюджету 35 млрд руб., средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом. Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки», объединяет ведущих российских производителей, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции) в сентябре направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором отметил несвоевременность введения акцизов на сахаросодержащие безалкогольные напитки.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что введение акциза приведет к росту цен на ряд напитков. Соответственно, их потребление и объем выпуска снизятся, что приведет к дальнейшему росту издержек на единицу продукции. «В таких условиях можно ожидать ухода с рынка компаний, производящих сладкие напитки, или сворачивания планов по инвестициям в отрасли. Под большим вопросом и дополнительные поступления налогов в бюджет из-за сокращения налоговой базы», — считает он. Экономическая ситуация сейчас сложная, доходы населения снижаются, поэтому изменения, которые могут критически сказаться на бизнесе, стоит отложить, полагает Востриков. Введение акциза может привести к изменениям покупательских предпочтений, добавляет он.



В октябре совет директоров ГК «Черноголовка» принял решение о приостановке инвестиций в новые производственные мощности из-за планов введения в России акциза на безалкогольные напитки. Компания «крайне пессимистична» в оценке рынка безалкогольных напитков на 2023-2025 годы, и полагает, что в случае введения акциза падение производства может составить критические 20% от существующих показателей. В этой ситуации сложно оценить, насколько новые мощности предприятий, строительство которых планировалось, будут востребованы.



Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» тоже скорректировал планы на 2023 год и заморозил новые инвестиции, сообщал ТАСС. Гендиректор предприятия Юрий Антонов отметил, что введение акциза на сладкие напитки приведет не только к росту розничных цен, но и к сокращению производства напитков минимум на 20%. «Освободившуюся нишу займет производство напитков со спорными сахарозаменителями, импорт безалкогольных напитков из стран ЕАЭС, а российское производство окажется в заведомо проигрышных условиях. Иными словами, вместо дополнительных доходов бюджет может понести прямые убытки», — считает он.



Президент «Союзнапитки» Максим Новиков также говорил, что введение в России акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки несет риски снижения инвестиционной активности в отрасли и сокращения производства. Он также обращал внимание, что сейчас уже не наблюдается роста производства товаров этой категории, и введение акциза лишь усугубит ситуацию. Минсельхоз отмечал, что введение акциза на сладкие напитки может привести к росту цен, снижению их производства и потребления. Кроме того, ведомство опасается формирования нелегального рынка безалкогольных напитков.



Ранее власти уже рассматривали вопрос введения акцизов на сладкие напитки. В 2016 году Минфин предлагал ввести акцизы на напитки с добавлением сахара в размере 5 руб. за 1 л. Доход от этого он оценивал в 25 млрд руб. в 2017 году, в 27 млрд руб. в 2018-м и в 28 млрд руб. в 2019 году. Тогда инициативу одобрил Минздрав, но позже Минфин временно отказался от этой идеи из-за того, что акцизы могут негативно отразиться на отрасли в период кризиса.



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