Производители выступили против введения акциза на сладкие напитки

Правительство планирует получить за счет акцизов 35 млрд рублей Е. Егоров

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки», объединяет ведущих российских производителей, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором отметил несвоевременность введения акцизов на сахаросодержащие безалкогольные напитки. Копия обращения есть у «Агроинвестора».



Накануне правительство внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий, что с 1 января 2023 года 1 л безалкогольного газированного напитка с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл будет облагаться акцизом в 7 руб. По расчетам, это должно дать бюджету 35 млрд руб., средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом, говорится в пояснительной записке к законопроекту.



«Союзнапитки» не поддерживает введение акциза, поскольку доля безалкогольных напитков составляет лишь 1,5% от общего объема потребления сахара в России, и потенциал акцизов на них в части пополнения бюджета ограничен. При этом отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, инвестиций в основной капитал и снижением объемов производства, а также сокращением рабочих мест, говорится в официальной позиции союза, размещенной на его сайте. Эффект роста объема федерального бюджета за счет акцизных сборов может быть нивелирован сокращением налоговой массы.



Вопрос определения критериев сахаросодержащих напитков прорабатывался на площадке правительства в 2021—2022 годах, напоминает союз в письме. По итогам проработки данного вопроса, на основании предложения Минфина он был снят с контроля до стабилизации экономической ситуации. «В настоящий момент, с учетом текущей ситуации, о стабилизации экономического положения производителей безалкогольных напитков говорить не приходится», — подчеркивают авторы обращения.



Минфин возвращался к идее введения акциза на сладкие напитки в апреле этого года. Тогда «Союзнапитки» предупредил, что это приведет к сокращению производства безалкогольных напитков на 8-9% в год, к потере рабочих мест, снижению прибыли производителей и ростом потребительских цен. Тогда же против инициативы выступил Минсельхоз. Введение акцизов может привести к росту цен и снижению производства, а также формированию нелегального рынка, считает ведомство.



При введении акцизов на алкоголь и табак механизм контроля отлаживали более 10 лет, и до сих пор остается много вопросов, связанных с полупрозрачными границами со странами ЕАЭС, сказал «Агроинвестору» источник в отрасли. «Опыт других стран, которые вводили акцизы на сладкие напитки, показал, что данное решение не оказало положительного эффекта в плане снижения количества людей с ожирением или диабетом и увеличения собираемости налогов», — обратил внимание он.



В России введение акцизов на сладкие напитки может привести к сокращению легального производства данной продукции, а значит, налогов, зарплат и числа работающих на предприятиях, допускает собеседник «Агроинвестора». «Вероятно, производства будут переноситься в приграничные страны — Казахстан, Беларусь, появится серый импорт — как с сигаретами и алкоголем, ведь акцизы в стоимости товара составляют значительную часть. Тогда государство точно не получит налогов в запланированном объеме», — рассуждает он. Кроме того, российские производители напитков при сокращении производства станут покупать меньше сахара, а значит, сахарным заводам придется искать новые рынки сбыта.



Ранее власти уже рассматривали вопрос введения акцизов на сладкие напитки. В 2016 году Минфин предлагал ввести акцизы на напитки с добавлением сахара в размере 5 руб. за 1 л. Доход от этого он оценивал в 25 млрд руб. в 2017 году, в 27 млрд руб. в 2018-м и в 28 млрд руб. в 2019 году. Тогда инициативу одобрил Минздрав, но позже Минфин временно отказался от этой идеи из-за того, что акцизы могут негативно отразиться на отрасли в период кризиса.



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