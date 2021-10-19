Господдержка виноградарства до 2030 года превысит 25 млрд рублей

Сбор винограда в этом году прогнозируется примерно на уровне 2020-го Pixabay

Объем господдержки виноградарства до 2030 года составит 25,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на заявление главы министерства Дмитрия Патрушева, которое он сделал на открытии десятого Всероссийского саммита виноделов в Абрау-Дюрсо. В прошлом году площадь виноградников составила 97 тыс. га. В текущем планируется закладка около 5 тыс. га. Минсельхоз рассчитывает на сохранение высоких сборов винограда и объемов производства вина, отметил министр.



В 2021 году в рамках стимулирующей субсидии на развитие виноградарства было направлено более 1,6 млрд руб., сказал Патрушев, выступая на саммите. Кроме того, Минсельхоз разработал федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Его цель — увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году. «Для достижения данного ориентира планируется ежегодно выделять не менее 2,4 млрд руб. Общий объем средств до 2030 года может составить 25,5 млрд руб.», — заявил министр.



Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович поблагодарил Минсельхоз за оказываемую поддержку, но отметил, что этих средств недостаточно. «С точки зрения тех задач, которые поставили перед виноградарями и виноделами по площадям посадки винограда, необходимо как минимум в два раза увеличить указанную сумму», — сказал Попович «Агроинвестору».



Он добавил, что сбор винограда в этом году прогнозируется примерно на уровне 2020-го. По данным Росстата, тогда было собрано около 682 тыс. т. «Точно пока нельзя сказать, так как уборка еще не закончилась. Вина, соответственно, будет выпущено также примерно как в прошлом году, — сказал Попович. — Мы будем делать все, чтобы урожай оказался больше. Ситуация очень зависит от погоды».



В ходе саммита также выступил председатель совета Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев. Он заявил, что на иностранные вина необходимо ввести специальный акциз, пишет ТАСС. По его мнению, это поможет снизить ввоз некачественного вина в Россию. «В наших руках появляется механизм контроля качества отечественного вина и защиты отечественного рынка от низкопробной продукции из-за рубежа. <…> Например, за счет введения специального акциза, который мог бы быть перенаправлен на поддержку посадки виноградников в России», — приводит ТАСС слова Киселева.



Другой важной мерой он назвал формирование в стране виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров и создание комитетов и советов виноградарей и виноделов на этих территориях. По информации ТАСС, участники Всероссийского саммита виноделов приняли решение об учреждении в России Федеральной саморегулируемой организации (ФСРО) виноградарей и виноделов. Патрушев сказал, что эта организация может начать работу до конца 2021 года. ФСРО станет постоянно действующим коллегиальным органом, состав правления которого может быть ограничен 10 членами — четырьмя независимыми директорами от Минсельхоза и шестью виноделами из регионов, отмечает ТАСС. Взносы в ФСРО будут пропорциональны площадям, выделенным под виноградники. Организация займется аккредитацией лабораторий и созданием центральной дегустационной комиссии.

