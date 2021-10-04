Вино по новым правилам. Как закон о виноградарстве и виноделии повлиял на отрасль

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

С момента вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» прошло почти полтора года. Хотя всплеска новых инвестиций в отрасли не произошло, действующие игроки динамично развивают свои производства. Однако, как отмечают эксперты, ряд положений закона уже спровоцировал рост цен на российские вина, и данная тенденция продолжится



Закон о виноградарстве и виноделии пока только начинает влиять на отрасль, считает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. «До сих пор не завершено формирование некоторых подзаконных актов, и участники рынка еще только приспосабливаются к ряду достаточно революционных изменений в законодательстве, — знает он. — При этом мы наблюдаем, что принятие данного документа уже привело к дефициту винограда из-за увеличения спроса на него, и у инвесторов появился интерес к наращиванию площадей». Стимулирует расширение виноградников также запрет на использование импортного виноматериала в процессе производства вин (принятый в рамках закона), дополняет аналитик рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Лия Баймухаметова. Темп прироста площадей в ближайшие годы будет ускоряться, уверена она. «Российские виноделы теперь заинтересованы в создании и развитии собственных виноградных насаждений, а не в покупке сырья для переработки у других хозяйств», — поясняет она.