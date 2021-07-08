Российское вино может подорожать на 20% в течение двух лет

Капитальные затраты и долговая нагрузка винодельческих хозяйств будут повышаться не менее чем на 10-12% в год Е. Разумный

В 2021—2022 годах оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15-20%. Причиной этого послужат удорожание винограда, снижение его валового сбора из-за засухи, нехватка российских саженцев и увеличение стоимости импортного посадочного материала, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). В их исследовании (есть в распоряжении «Агроинвестора») также говорится, что за минувший год вино подорожало в среднем на 6%, а в первом квартале 2021 года — уже на 4,3%.



Кроме того, в 2021—2022 годах сработает отложенный эффект повышения цен по всему миру из-за роста стоимости ручного труда (например, сбор и первичная обработка винограда), последствий закрытия границ и карантинных мер. Если в 2021 году урожай винограда окажется скромным, мировые цены могут подняться на 5-10%., оценивают авторы исследования.



Рост себестоимости вина в России может быть вызван некоторыми положениями закона «О виноградарстве и виноделии», который направлен на долгосрочное развитие отрасли. Например, запрет на использование импортного виноматериала одновременно снизил производство винных напитков в России и поддержал рост спроса на российский виноград в течение второй половины прошлого года. В итоге виноград на внутреннем рынке подорожал в среднем на 25-49% в зависимости от региона, а он составляет в среднем около 40% себестоимости вина. Кроме закона о вине на цены повлияла засуха 2020 года: в Севастополе валовой сбор винограда упал на 23%, в Краснодарском крае — на 8%, отмечают авторы исследования.



Кроме того, субсидирование только отечественных саженцев благотворно повлияет на отрасль в отдаленной перспективе, но повысит расходы российских виноделов и себестоимость продукции в краткосрочной. Сейчас предприятия вынуждены ввозить саженцы из-за границы в связи с нехваткой отечественных. «Отсутствие российского посадочного материала в достаточном количестве, рост затрат на закупку импортных саженцев без поддержки государства, а также девальвация рубля (в частности, в 2020 году курс рубля упал на 19,3%) будут способствовать повышению себестоимости российских вин — по прогнозу НКР, в среднем в пределах 5%», — говорится в исследовании.



Предпосылки для подорожания вина есть, рассказал РБК президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. По его словам, рост оптовых цен отразится на рознице: в следующем году вино может подорожать на 10%: 5-6% даст инфляция, к ним могут добавиться еще 5% из-за увеличения стоимости винограда.



Виноград, в свою очередь, дорожает также из-за того, что он стал более востребованным среди российских виноделов после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии». Согласно документу, называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны сырья. На момент вступления в силу этого требования Россия обеспечивала себя собственным виноградом только на 30%. Отечественного винограда не хватает, чтобы заместить выпавшие объемы импортного виноматериала, который российские виноделы использовали для производства, рассказал РБК Попович.



Сейчас дорожают все составляющие, используемые в виноделии, а не только виноград, говорит президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «Винные бутылки, холодильники, логистика, металлы, энергоресурсы и все остальное подорожало, зарплаты рабочим надо поднимать. В таких условиях цены на виноматериалы не могут остаться на прежнем уровне», — прокомментировал «Агроинвестору» Муханин.



Благодаря принятию закона о вине прошлый год был для российских виноделов более благоприятным, чем 2019-й: они смогли нарастить продажи. Независимо от масштабов производства, прирост операционной прибыли в целом по отрасли составил 36,4% — это втрое быстрее, чем в 2019 году (10,7%). Однако увеличивать долговую нагрузку многие побоялись из-за неопределенности с каналами сбыта в условиях ограничений на проведение массовых мероприятий.

Также НКР отмечает, что и капитальные затраты, и долговая нагрузка российских винодельческих хозяйств будут повышаться не менее чем на 10-12% в год в силу необходимости расширять площади виноградников в рамках стратегии перехода на самообеспечение сырьем. По мнению аналитиков, это не несет угрозы рынку с учетом заметного (на 31,4%) снижения совокупного долга в 2020 году после роста на 7,1% в 2019 году. За 2020 год капвложения крупных виноделен («Абрау-Дюрсо», «Кубань-вино», «Золотая балка», «Фанагория», «Массандра») увеличились более чем на 30%, тогда как у многих небольших хозяйств роста не наблюдалось.



Пока рентабельность виноделия в России все еще ниже, чем в других отраслях. Сейчас виноделы в основном финансируют капитальные и текущие сельскохозяйственные затраты из собственных средств, за счет кредитов и овердрафтов. При этом отрасль является перспективной, и большинство виноделен России обладают приемлемым финансовым профилем, поэтому дополнительным источником финансирования для них может стать получение кредитных рейтингов и выход на биржу для выпуска облигационных займов, акций и других финансовых инструментов. В целом рентабельность виноделия в России постепенно повышается, заключают авторы исследования.

