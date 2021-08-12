Виноделы сообщили о резком росте цен на сырье

Участники рынка не исключают дальнейшего повышения цен на виноград Pixabay

Российские производители вина сообщили о резком росте оптовых цен на виноград. В Крыму они поднялись с 60 руб. до 150 руб. за килограмм. В Краснодарском крае стоимость винограда увеличилась с 60-70 руб. до 100 руб. за килограмм. В ряде случаев виноделы фиксируют цены на уровне 200 руб./кг, пишет «Коммерсант». По словам собеседников издания, стоимость российского винограда растет на фоне вступления в силу в июне 2020 года закона о виноградарстве и виноделии, который запрещает производителям использовать импортное сырье, иначе их продукция не сможет называться вином.



Спрос увеличивается даже на те сорта винограда, которые раньше не были востребованы, сказал «Коммерсанту» руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Он также отметил, что цены сильно зависят от сорта и объема закупки: небольшим винодельням сырье обходится дороже. Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович сказал «Агроинвестору», что цены на виноград по сравнению с прошлым годом вырастут на 15-20%.



Урожай винограда, по словам Поповича, должен быть примерно на уровне прошлого года, возможно, немного больше. В прошлом году, по данным Росстата, было собрано около 682 тыс. т — примерно на уровне 2019-го (678 тыс. т). В июне директор Национального института виноградарства и виноделия «Магарач» (Крым) Владимир Лиховский говорил, что урожай винограда в этом году может увеличиться на 15-20% в связи с обильными дождями, прошедшими в регионе. Попович тогда отмечал, что если будет засуха, урожай уменьшится на 20-30%.



Участники рынка не исключают дальнейшего повышения цен на виноград в Крыму из-за неблагоприятной погоды на полуострове, сказал «Коммерсанту» представитель крупной крымской винодельни. При этом крымские производители должны использовать только местные сорта винограда, чтобы выпускать вина «защищенного географического указания» и «защищенного наименования места происхождения». В «Фанагории» изданию сказали, что единственным выходом из ситуации может быть выращивание собственного винограда. Компания уже управляет 2,8 тыс. га плодоносящих виноградников и намерена посадить еще 223 га в этом году.



В начале июля аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) прогнозировали, что в 2021—2022 годах оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15-20%. Причиной этого послужат удорожание винограда, снижение его валового сбора из-за засухи, нехватка российских саженцев и увеличение стоимости импортного посадочного материала. Аналитики также отмечали, что за минувший год вино подорожало в среднем на 6%, а в первом квартале 2021 года — на 4,3%. Кроме того, в 2021—2022 годах сработает отложенный эффект повышения цен по всему миру из-за роста стоимости ручного труда, последствий закрытия границ и карантинных мер. Если в 2021 году урожай винограда окажется скромным, мировые цены могут подняться на 5-10%, отмечали эксперты НКР.

