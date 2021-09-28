«Белая дача» купила земли под виноградники на Кубани

Земельный участок площадью 600 га оценивается в 200 млн рублей Pixabay

«Белая дача» (специализируется на производстве салатов) рассматривает возможность заняться производством винограда и виноделием в Краснодарском крае. Об этом РБК рассказал основатель компании Виктор Семенов. По его словам, холдинг приобрел 850 га под Новороссийском. Землю «покупали под салаты, но купили больше, чем нужно, поэтому думаем, что на части земель будем развивать виноделие», пояснял изданию Семенов. «Для салатов нам будет нужно 300-350 га, около 500 га остается. Будем думать, чем это занимать — либо это будет виноградарство, либо какие-то другие вещи», — сказал основатель «Белой дачи», добавив, что окончательное решение пока не принято.



По информации РБК, земли «Белая дача» могла купить у ГК «Абрау-Дюрсо» (один из крупнейших российских производителей тихих и игристых вин). В начале сентября 2021 года совет директоров группы рассматривал вопрос об отчуждении участков площадью более 50 га. Источник издания, близкий к «Абрау-Дюрсо», подтвердил, что в сентябре компания продала около 600 га пригодной для выращивания винограда земли в станице Раевской под Новороссийском — покупателем выступила «Белая дача». По его словам, этот участок был логистически не очень удобным для «Абрау-Дюрсо». Сумму сделки стороны раскрывать не стали, но гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил подобный участок площадью 600 га в 200 млн руб.



Опыт в виноградарстве и виноделии у «Белой дачи» уже есть. В 2008 году компания купила шато с 4 га виноградников в Провансе. Инвестиции в проект превысили 2 млн евро. Вино из этого виноградника производилось на мощностях партнера — Chateau de Roubine. Из 30 тыс. бутылок красного вина 10 тыс. поставлялось в Россию под брендом Blanche Villa de Provence и реализовывалось через торговые сети и рестораны. Но, как говорил Семенов, вино стало настолько популярно среди его друзей и партнеров, что вся партия Blanche Villa de Provence теперь уходит на личные и корпоративные цели.

«“Белая дача” — это организация, которая за любое дело берется серьезно, — прокомментировал «Агроинвестору» президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Повович. — Я уверен, что они создадут прекрасные виноградники, которые через пять лет начнут плодоносить, и лет через семь-восемь мы сможем попробовать прекрасные вина, которые будут сделаны компанией в станице Раевской Краснодарского края».



Новые игроки в виноградарство и виноделие приходят, хотя их и немного, говорит Попович. Он считает, что сектор и дальше будут привлекать новых, в том числе и непрофильных инвесторов, потому что эта сфера занимает большую часть культуры, к которой люди хотят приобщаться. По словам эксперта, сложностей при производстве винограда много, но основная и первая — покупка подходящих земель. И если инвестор смог их найти и приобрести, то при наличии достаточной суммы он сможет преодолеть и другие проблемы.



В прошлом году в силу вступил закон «О виноградарстве и виноделии», согласно которому называть российским можно только вино, изготовленное из выращенного на территории страны винограда, а вина, произведенные в России из иностранного виноматериала, перешли в разряд «винных напитков». И действие этого закона сделало земли, пригодные для выращивания винограда, дефицитным и ценным активом, рассказал РБК руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.



Купленный «Белой дачей» участок в Раевской соответствует размерам «индустриального виноградника», отмечает собеседник РБК, близкий к «Абрау-Дюрсо». Кроме того, Новороссийск — регион с низкими погодными рисками для виноградарства. Леонид Попович также рассказал изданию, что в регионе, где купила участок «Белая дача», очень хорошая земля, и там можно выращивать виноград для вин «любого уровня». Но виноградники — бизнес с большим инвестиционным циклом: на окупаемость и прибыль выходят только через восемь-десять лет, в зависимости от инвестиций.



Успех «Белой дачи» в виноградарстве будет зависеть от выбранного винограда и сегмента рынка, на который компания будет рассчитывать, считает Ставцев. Виноградник площадью до 600 га может давать около 5 млн бутылок вина в год — для премиального виноделия это много, чтобы продать столько, средняя цена бутылки должна быть не выше 400-500 руб. Инвестиции в виноградник зависят от многих факторов, в том числе от стоимости импортных саженцев, но в среднем на закладку виноградника требуется от 2 млн руб. на 1 га, и нужны будут еще инвестиции два-три года, чтобы получить плодоносящий виноградник.

