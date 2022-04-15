Минсельхоз выступил против введения акцизов на сладкие напитки

На безалкогольные напитки приходится лишь около 1,5% потребляемого в России сахара С. Николаев

Применение акцизного регулирования в отношении сахаросодержащих напитков может привести к росту цен, снижению производства и потребления безалкогольной продукции, а также сокращению числа производителей и формированию нелегального рынка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. Эффект от поступления акцизных сборов может быть нивелирован сокращением перечислений в федеральный бюджет под влиянием указанных факторов, считает ведомство.



Кроме того, введение акциза затруднительно из-за того, что отдельная категория сахаросодержащих напитков, а также критерии отнесения к ней, в документах по стандартизации и техническому регулированию сейчас отсутствуют, отмечает агроведомство. Как пишут «Известия», Минфин не готовит поправки в законодательство о введении акциза на сахаросодержащие напитки.



О том, что Минфин вновь задумался о введении акциза на сладкие напитки, ранее сообщил «Коммерсантъ». «Союзнапитки» предупредил, что введение акциза приведет к сокращению производства безалкогольных напитков на 8-9% в год, к потере рабочих мест, снижению прибыли производителей и ростом потребительских цен. Ритейлеры также обратили внимание, что на безалкогольные напитки приходится лишь около 1,5% потребляемого в России сахара, а около 55% этого продукта приобретается в рознице в чистом виде.



В 2019 году «Союзнапитки» и их члены подписали Кодекс добровольных обязательств, который предполагает снижение содержания сахара в среднем на 10% до конца 2024 года. Объединение также напомнило о «кризисном состоянии» российского сахарного рынка в прошлом году, временной заморозке розничных и оптовых цен на продукт и обсуждении мер поддержки отрасли.



В июне прошлого года «Ведомости» писали, что правительство поручило Минсельхозу и Минфину рассмотреть вопрос введения акцизов на сахарсодержащие напитки. Ранее власти также уже рассматривали вопрос введения акцизов на сладкие напитки. Так, в 2016 году Минфин предлагал ввести акцизы на напитки с добавлением сахара в размере 5 руб. за 1 л. Тогда инициативу одобрил Минздрав, но позже Минфин временно отказался от нее из-за того, что акцизы могут негативно отразиться на отрасли в период кризиса.



Гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков сказал «Агроинвестору», что введение акцизов на сахаросодержащие напитки может привести к пропаже этого товара с полок российских магазинов. По его мнению, сейчас никакое дополнительное давление на производителей и поставщиков не нужно. «Я полностью согласен с позицией Минсельхоза. Все планы по маркировке, введению акцизов и каких-либо других сборов, проведение любой дополнительной административной нагрузки на предприятия нужно не просто сократить, а категорически отменить, ввести мораторий», — считает эксперт. По его мнению, это необходимо сделать как минимум на два-три года.



Условия можно изменить только в случае снятия требований, которые создают избыточную нагрузку на бизнес. «Сейчас бизнесу нужно дать возможность решать актуальные проблемы. Акцизы будет не к чему приклеивать, когда не на чем будет производить и нечего будет производить», — говорит Федяков. Кроме того, он считает, что снижать давление на бизнес нужно более решительно, не просто точечно отменять определенные планы, которые были ранее озвучены.

