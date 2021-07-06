Эксперт: ЕС может ввести контрмеры против производителей российских вин

Moet Hennessy приостановила поставки шампанского в Россию Pixabay

Из-за принятия закона о регулировании алкогольной продукции, который, в частности, обязывает зарубежных производителей шампанского называть свою продукцию «игристым вином», тогда как отечественный напиток может считаться «шампанским», в итоге могут проиграть сами российские производители. Такое мнение «Агроинвестору» озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Если дело не закончится миром, итогом может стать введение ЕС контрмер против производителей российских игристых вин, допускает он. «Поэтому стоит надеяться, что ситуация быстро разрешится и компромиссное решение найдется», — сказал эксперт.



Закон, согласно которому шампанским в стране можно называть только продукт, произведенный на территории России, уже привел к приостановке поставок шампанского от Moet Hennessy и вызвал много споров на рынке. Нововведение обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать свою продукцию в «игристое вино». Поправки потребуют не только пересертифицировать шампанские вина, но и изменить маркировку продукции. В связи с этим «Моет Теннеси Дистрибьюшн», дистрибуционное подразделение Moet Hennessy, сообщило о приостановке отгрузки шампанского в Россию на неопределенный срок, сообщал РБК, ссылаясь на письмо компании партнерам. В нем дистрибутор заявил, что производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка». Позднее Moet Hennessy сообщила, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино» для поставок в Россию, писал Bloomberg.



«Шампанское» - это французское наименование, и власти Франции продолжат обсуждать с властями России условия его использования на российском рынке, заявил министр сельского хозяйства республики Жюльен Денорманди, сообщает ТАСС. С новым российским законом не согласна и Еврокомиссия. «Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», — заявил ее представитель, не уточняя, какие именно меры могут быть приняты (цитата по ТАСС). Согласно закону, «использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы» в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии.



По мнению главы Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, решение производителя шампанского Moet Hennessy о приостановке поставок продукции в Россию является шантажом, сообщало РИА «Новости». По мнению Поповича, это письмо — «крик на пустом месте». «Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался, — говорил агентству Попович. — Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату». Он полагает, что Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в Россию ежегодно ввозится около 50 млн л импортных игристых и шампанских вин. На долю Moet Hennessy приходится менее 2%. В целом же наша страна импортирует около 330 млн л тихих и игристых вин в год.



Французский Комитет вин Шампани, объединяющий производителей шампанского, выразил недовольство новыми требованиями российской стороны о маркировке, писал «Интерфакс». Согласно коммюнике объединения, комитет «призывает французскую и европейскую дипломатию добиться изменения этого недопустимого законодательства». Требования об изменении маркировки, по мнению французских производителей, «не обеспечат российских потребителей четкой и транспарентной информацией о происхождении и характеристике вин», отмечало агентство. В сообщении также говорится, что члены комитета «полны решимости продолжать обсуждения с российскими властями, чтобы добиться эксклюзивного права на использование названия Champagne на российской территории». Авторы заявления полагают, что российская инициатива «ставит под удар более 20 лет двусторонних дискуссий между Россией и ЕС по поводу защиты наименований происхождения продукции».



Гендиректор компании «Золотая балка», одного из производителей игристых вин в России, Елена Костенко ранее говорила РБК, что принятый закон создает абсурдную ситуацию. «Нам чужое не нужно. Мы предпочитаем заработать репутацию для своих вин только выпуском продукции самого высокого качества, а не присваиванием себе чужих титулов и регалий», — комментировала она изданию. По словам Костенко, французские виноделы имеют «неотъемлемое историческое право» называть игристые вина из Шампани шампанским, а такой запрет по отношению к продукции Moet Hennessy является варварством.



Председатель совета директоров группы компаний «Абрау Дюрсо» Павел Титов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что так называемый «закон о шампанском» мало повлияет на российский винный рынок. По его словам, нет никаких оснований сомневаться в качестве французских вин. «Вся терминология, которую мы можем использовать, была прописана еще в изначальной версии 468 закона, и по сути поменялось только то, что слово «шампанское» может относиться только к произведенному шампанскому на территории России и из российского винограда, — прокомментировал Титов. — Это мало соответствует логике и международным канонам и правилам, но никто не запрещает продавать французское шампанское в России, просто им придется поменять акцизные марки на «вино игристое».



Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, считает, что произошедшее — не более чем техническая ошибка, пишет «Коммерсантъ». «Существующий у нас в стране механизм принятия законов позволяет происходить таким вещам, когда все 450 депутатов голосуют не глядя», — сказал он.

