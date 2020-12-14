«Массандру» купила структура банка «Россия»

«Массандра» - одно из крупнейших российских предприятий по выращиванию винограда и производству вин "Массандра"

Принадлежащая банку «Россия» компания «Южный проект» купила крымское винодельческое предприятие «Массандра» за 5,327 млрд руб., сообщается на сайте Единой электронной торговой площадки. Власти Крыма выставили акции крупнейшего в регионе винодельческого и виноградарского объединения на аукцион в ноябре. Начальная цена составляла около 5,3 млрд руб., шаг аукциона — 26,5 млрд руб. Еще одним претендентом на актив стала «Эстейт Групп».



В конце 2017 года компания «Южный проект» также на аукционе приобрела полный пакет акций крымского государственного завода шампанских вин «Новый Свет» под Судаком за 1,5 млрд руб. После покупки предприятия «Южный проект» начал его реконструкцию, сейчас на предприятии проводятся серьезные работы, рассказал «Агроинвестору» президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. «Хочется думать, что также будет с «Массандрой», а значит, есть надежда на хорошие дальнейшие перспективы данного актива», — говорит он. При этом, по его словам, более детально оценивать сделку пока рано: нужно посмотреть, какие шаги предпримет новый инвестор. «“Массандра” уже давно не делала капитальных вложений, и вопрос в том, достаточно ли у “Южного проекта” средств для того, чтобы превратить приобретенный актив в прибыльный», — комментирует Попович.



Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сказал «Коммерсанту», что «Массандра», теоретически, могла бы быть интересна крупным российским производителям вин, но стоимость актива была слишком высокой. По его мнению, поскольку структуры «России» уже контролируют «Новый свет», покупка «Массандры» была ожидаемой.



Ранее «Южный проект» также называли претендентом на завод «Инкерман», однако весной 2019 года его владельцем стал винодел Валерий Захарьин. Правда, в марте этого года «Ведомости» сообщили, что предприятием управляет компания «Мое вино», связанная с Юрием Ковальчуком и Геннадием Тимченко. По информации издания, также под ее управлением находятся «Новый свет» и «Усадьба Дивноморское».



Винзавод «Массандра», основанный более 120 лет назад, является одним из крупнейших в России предприятием по выращиванию винограда и производству вин. Общая площадь виноградников компании — около 4 тыс. га. «Массандра» стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. В этом году компания, по собственным данным, собрала примерно 14 тыс. т винограда против 16,9 тыс. т в 2019-м, средняя урожайность составила 41,5 ц/га. Плановый показатель был выполнен на 99%, несмотря на то что год оказался засушливым. По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Производственно-аграрного объединения Массандра» за девять месяцев 2020 года составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль 321,3 млн руб.





