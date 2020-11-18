«Массандру» выставили на торги за 5,3 млрд рублей

Предприятие находится под санкциями и нуждается в регулярных вложениях «Массандра»

Власти Крыма выставили на электронный аукцион акции крупнейшего в регионе винодельческого и виноградарского объединения «Массандра». Как следует из материалов Единой электронной торговой площадки, предприятие планируется продать единым лотом, начальная цена составляет около 5,3 млрд руб., шаг аукциона — 26 млн руб. Заявки будут приниматься до 8 декабря, торги назначены на 14 декабря.

В октябре власти Крыма преобразовали государственное унитарное предприятие «Массандра» в акционерное общество, сейчас 100% акций находится в собственности республики. 14 октября Госсовет Крыма принял постановление, включающее компанию в план приватизации на этот год. Размер ожидаемых поступлений в бюджет региона после приватизации — 6 млрд руб.

Тогда замминистра сельского хозяйства республики Сергей Петелин в эфире телеканала «Крым 24» отмечал, что износ производственного оборудования «Массандры» превышает 60%, сельхозтехника изношена более чем на 90%, свыше половины виноградников старше 20 лет. По его мнению, компании нужны незамедлительные вложения, сумму которых чиновник оценил в 10 млрд руб. «И мы понимает, что у “Массандры” таких денег нет, тем более в республике», — уточнял Петелин. Правительство Крыма считает, что смена собственника станет катализатором в развитии предприятия.

Председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в эфире радио «Спутник в Крыму» говорил, что приватизация «Массандры» является залогом успешного развития легендарного бренда. Он напоминал, что это последнее государственное предприятие, которое выпускает алкоголь. «В современных условиях это неповоротливая структура, у которой нет будущего в нынешнем формате», — полагает Киселев, считающий продажу 100% акций компании логичным шагом.

Между тем гендиректор предприятия Янина Павленко в октябре говорила РИА «Новости», что не знает инвесторов, заинтересованных в покупке компании, и сомневалась, что они найдутся. Приобретение активов «Массандры» станет вызовом для инвестора и потребует большой ответственности, подчеркивала она, обращая внимание, что предприятие находится под санкциями и нуждается в регулярных вложениях.

Винзавод «Массандра», основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятием по выращиванию винограда и производству вин. Общая площадь виноградников компании — около 4 тыс. га. В этом году «Массандра», по собственным данным, собрала примерно 14 тыс. т винограда против 16,9 тыс. т в 2019-м, средняя урожайность составила 41,5 ц/га. Плановый показатель был выполнен на 99%, несмотря на то что год оказался засушливым.