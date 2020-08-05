«Абрау-Дюрсо» покупает винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае

Ранее винодельню пытались продать через Instagram за 6 млрд рублей zvz-alco.ru

Группа «Абрау-Дюрсо» (производитель игристых и тихих вин) семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова покупает 100% винодельни «Юбилейная» в Краснодарском крае. Об этом президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал «Коммерсанту». По его словам, речь идет о покупке 100% «Агрофирма "Кубань"», которой принадлежит около 1,1 тыс. га земель, в том числе 450 га плодоносящих виноградников, и «Агрофирма "Юбилейная"» (2,5 тыс. га виноградников, из которых 1,6 тыс. га плодоносящих). В состав группы также войдет «Винодельня "Юбилейная"», мощность производства которой составляет 30 млн бутылок тихих и 9 млн бутылок игристых вин в год. «Агроинвестор» направил запрос в «Абрау-Дюрсо».



Сумму и структуру сделки Павел Титов не раскрыл, но, по его словам, она может быть закрыта в сентябре этого года. Ранее бывший собственник «Юбилейной» Асланбий Нагой, который сейчас является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве винодельни из-за неуплаты кредита, опубликовал в Instagram компании объявление о ее продаже. Стоимость всех активов он оценивал в 6 млрд руб. «Коммерсанту» Титов рассказал, что реальная сумма сделки будет ниже, причем большую ее часть составит выкуп долговых обязательств «Юбилейной». В июле «Абрау-Дюрсо» открыло две кредитные линии в Сбербанке суммарно на 5 млрд руб., но на сделку уйдет лишь часть этой суммы.



Пока группа не планирует существенно наращивать объемы производства за счет приобретения «Юбилейной» — предприятие будет прежде всего сырьевой базой, местом производства и переработки виноматериала. «Благодаря этой сделке и учитывая, что мы уже имеем, мы закроем 80% потребности в российском виноматериале, оставшаяся часть закупается у местных хозяйств», — рассказал Титов (цитата по «Коммерсанту»).



Покупка «Юбилейной» фактически закрывает сегодняшние потребности «Абрау-Дюрсо» в импортном виноматериале, подтверждает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он напоминает, что 26 июля в России вступил в силу закон, согласно которому вином может считаться только та продукция, которая сделана из отечественного виноматериала. По словам Титова, сделка — это метод решения проблемы нехватки локального сырья. «Насколько я знаю, несмотря на проблемы, виноградники “Юбилейной” находятся в хорошем состоянии», — прокомментировал «Агроинвестору» Дробиз. Это же подтверждает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.



В России винодельческие мощности значительно превышают производство сырья, то есть виноградников у нас недостаточно, говорит исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. «Поэтому консолидация виноградников поможет загрузить завод. В этом и проявляется синергия», — прокомментировал он «Агроинвестору». Попович говорит, что вместе с покупкой «Юбилейной» «Абрау-Дюрсо» приобретает тысячи гектаров виноградников, что позволит группе производить всю линейку своих напитков из отечественного винограда в соответствии с новыми требованиями законодательства.



Из данных kartoteka.ru следует, что в 2018 году Асланбий Нагой запустил процедуру банкротства «Юбилейной» из-за требований банка «Кубань кредит» досрочно погасить задолженность в 700 млн руб. «Коммерсантъ» пишет, что предприниматель рассчитывал, что в стадии наблюдения удастся нормализовать работу и выйти на оздоровление. Но в его отношении было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве, которое было передано в суд в июне этого года.



В марте этого года новыми собственниками агрофирмы «Юбилейная» стали московское «Техностанкомаш», принадлежащее Евгению Прокофьеву, а также Павлу Ремиху. Они получили 99,99% и 0,01% компании соответственно. При этом в рамках банкротства «Юбилейной» было подано около 30 требований кредиторов на общую сумму 1,6 млрд руб. Из них около 1,5 млрд руб. в марте и в апреле 2020 года было переуступлено ЗАО «Абрау-Дюрсо», после чего эти требования были исключены из реестра кредиторов.



О планах «Абрау-Дюрсо» расширять собственные площади под виноградники Титов заявил год назад: на эти цели группа в 2020 году планировала выделить 1 млрд руб. «Но нет столько виноградников, чтобы "Абрау-Дюрсо" мог взять достаточное количество виноматериалов непосредственно в России. Единственный ответ реальный — это наращивание своих виноградных площадей и попытки выходить на переработку большего количества винограда», — говорил Титов (цитата по ТАСС).



«Абрау-Дюрсо» — один из лидеров по производству игристых и тихих вин в России. По итогам 2019 года компания выпустила 2,5 млн дал вин, или 19% всех отечественных вин. Выручка «Абрау-Дюрсо» за этот период — 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млрд руб., говорится в отчетности компании. В ее собственности сейчас 6 тыс. га земель, из которых на плодоносящие виноградники приходится 1,3 тыс. га.

