Красное по белому: «Ариант» откроет центр винного туризма

Холдинг планирует увеличить производство вина до 150 млн бутылок в год kuban-vino.ru

Винный холдинг «Ариант» в августе планирует открыть центр винного туризма в станице Тамань Краснодарского края. По информации регионального агроведомства, это будет самый крупный подобный проект в стране. Центр энологии создается на действующем заводе первичного виноделия компании. Инвестиции в его реконструкцию в 2020—2021 годах составят 2,5 млрд руб.



В центре туристы познакомятся с основными этапами переработки винограда, увидят процессы производства вина, смогут посетить зал с зонами профессиональной и любительской дегустации, гастрономический ресторан и мини-парк с образовательной площадкой. «Конечно, мы рассчитываем, что проект будет интересен туристам, но это не основная его функция, — рассказала «Агроинвестру» представитель холдинга. — Центр энологии — действующая производственная площадка, ее модернизация идет в несколько этапов, без полной остановки производства».



«Ариант» увеличивает мощность отделения приемки, переработки и прессования винограда с 1 тыс. т до 1,6 тыс. т в день за счет автоматизации управления потоками продукции, создания центров распределения в зависимости от программы и технологической схемы переработки, сортового состава. Это позволит не только повысить производительность завода, но и ускорит оборачиваемость грузового автотранспорта, что сократит время доставки винограда на переработку, позволит повысить качество и улучшить себестоимость продукции, перечисляет представитель холдинга.



Также будет увеличен парк емкостей брожения по красному на 100 тыс. дал, по белому — на 480 тыс. дал. Благодаря этому объем переработки красного винограда вырастет до 20 тыс. т, белого — до 60 тыс. т за сезон виноделия. Парк емкостей для хранения будет расширен на 560 тыс. дал, что позволит хранить и обрабатывать на заводе все произведенные вина. Сейчас завод в Тамани перерабатывает в среднем 40 тыс. т винограда за сезон при проектной мощности 60 тыс. т. В будущем возможно увеличение мощностей до 100 тыс. т, уточняет представитель «Арианта».



Александр Кретов, управляющий акционер винной группы компаний «Ариант» Сейчас наша винная группа производит и продает более 100 млн бутылок вина, планируем довести объем до 150 млн бутылок. Несмотря на масштабную модернизацию и объемы производства, мы с огромным уважением относимся к винодельческим традициям региона. История всего Таманского полуострова, на котором расположена большая часть наших виноградников, неразрывно связана с историей и традициями виноделия. Именно поэтому мы решили создать здесь, в Тамани, центр энологии. Наблюдая за мировой культурой потребления вина, люди пытаются спроецировать это на культуру пития в России. Наша компания стремится объединить опыт со всего мира. В «Центре энологии Chateau Tamagne» потребитель сможет понять, что создание вина — это жизненная философия и особый вид искусства.

В России есть центры винного туризма, в частности, в Абрау-Дюрсо и Фанагории. В этом плане проект «Арианта» не уникален, хотя с точки зрения масштабов он действительно может стать самым крупным, прокомментировал «Агроинвестору» президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. По его словам, в последние два-три года винный туризм достаточно серьезно развивается и поддерживается региональными властями.



«В Краснодарском крае есть Ассоциация аграрного туризма, в которую входят и предприятия-организаторы винных туров, разработаны винные дороги, по которым в прошлом году ездило много людей, — рассказывает он. -Сейчас из-за пандемии коронавируса туристов там стало меньше, но в перспективе направление продолжит развиваться». Рисков у такого бизнеса почти нет, так как по сути экскурсии проходят по местам, где выращивается сырье для производства вина и выдерживается готовая продукция, добавляет Попович.



Площадь виноградников холдинга «Ариант» превышает 8,7 тыс. га — это треть всех насаждений Краснодарского края. В течение нескольких лет компания планирует расширить виноградники до 12 тыс. га и войти в число мировых лидеров. У компании есть собственный питомник мощностью 6 млн саженцев в год. В сотрудничестве с профильными институтами проводятся научные исследования в области районирования самых востребованных сортов винограда, а также работа по выведению автохтонных сортов.

Проект «Арианта» интересен местоположением и масштабом — Тамань находится недалеко как от Крыма, так и от черноморских курортов Краснодарского края, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. По его мнению, при грамотной организации экскурсий и мероприятий, например, включающих морские прогулки, он может иметь успех у туристов, но вряд ли у тех, кто предпочитает посещать винодельни Франции, Италии, Испании и Португалии. «Не думаю, что большой поток ценителей вина намеренно будет стремиться посещать центр энологии холдинга, для этого необходима большая работа по созданию комплексных разнообразных развлекательных программ», — считает он.



Даже после открытия границ энотуризм в России останется перспективным — внутренний винный туризм, как правило, дешевле и, соответственно, доступен более широкому кругу людей, комментирует директор практики консультационных услуг компаниям АПК PwC в России Надежда Селезнева. По ее мнению, с учетом девальвации рубля и роста стоимости туров в Европу часть потребителей переключится на внутренний туризм.



Проект «Арианта» направлен на повышение узнаваемости бренда и продаж вина, считает руководитель проектов практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «Проведение экскурсионных программ, дегустации, ресторанный комплекс, фестивали молодого вина — общемировая практика, распространенная в странах, где активно развито виноделие, — говорит она. — Эти мероприятия направлены на повышение туристического потока в регион произрастания и переработки винограда». В России этот сектор не сильно развит, но будет очень перспективным, уверена эксперт.



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Энотуризм — это перспективное направление, подтверждает Селезнева. Его популярность растет как в мире, так и в нашей стране, особенно с учетом активного развития виноделия в России в последние годы и растущего интереса потребителей к отечественным винам. «В число лидеров входят крупные винные хозяйства — «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, «Массандра» в Крыму и донская винодельня «Эльбузд», — перечисляет она. — Наибольшей популярностью пользуются либо крупные винные хозяйства с историей и интересным портфелем вин, либо небольшие частные винодельни, где можно лучше погрузиться в процесс создания вин, а иногда даже поучаствовать в нем». При этом винодельческие предприятия рассчитывают на поддержку региональных властей, поскольку энотуризм является не только средством продвижения продукции производителя, но и положительно влияет на весь регион, добавляет Селезнева.



Строительство центра энотуризма, безусловно, знаковое событие для отрасли. Однако, учитывая начальный этап развития этого направления в России, инвесторам не стоит ожидать высокой доходности или короткого срока окупаемости вложений, оценивает она. «Скорее, стоит рассматривать этот проект как один из инструментов маркетинговой стратегии, чем как отдельное направление бизнеса», — отмечает Селезнева.



Поскольку основные инвестиции проекта делаются в производственную часть, риск их невозврата в большей степени связан именно с производством и продажей вина, а не с туристической частью, продолжает Никиточкин. «Тут можно привести пример «Рот-Фронта», на котором ежедневно проводятся экскурсии, чтобы увидеть процесс изготовления шоколада и конфет, однако это не приносит существенной доли выручки холдинга», — заключает он.

