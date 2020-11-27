Урожай винограда будет на уровне прошлого года

Лидером России по сбору винограда стал Дагестан Pixabay

Урожай винограда в России в этом году составит около 530-550 тыс. т, что позволит произвести примерно 45-46 млн декалитров вина. Оба показателя останутся примерно на уровне прошлого года, сообщил Минсельхоз. «В прошлом году мы собрали винограда 530 тыс. т, в этом году, по предварительным оценкам, уже собрали 530-550 тыс. т. То есть мы надеемся быть на уровне прошлого года, несмотря на то что ряд наших виноградарских регионов затронула сильная засуха, были большие потери», — сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.



О том, что урожай винограда останется на уровне прошлого года в августе «Агроинвестору» говорил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. «В разных регионах виноградники пострадали из-за различных неблагоприятных условий: заморозков, малого количества осадков, позднего наступления тепла. Вина, соответственно, планируем произвести столько же или чуть меньше, чем в прошлом году», — предполагал он.



Оксана Лут отметила, что важным изменением для российских виноделов стало вступление в силу закона о виноградарстве и виноделии (заработал с 26 июня). Согласно закону, теперь вином может называться только то, которое производится из винограда, российским вином — из отечественного винограда. Производители, выпускающие продукцию из импортных виноматериалов, теперь должны называть ее «винным напитком». Предполагается, что это позволит бороться с контрафактной и фальсифицированной продукцией. «В прошлом году было ввезено иностранного балка (виноматериалов) более 11 млн т, в первом полугодии этого года импорт снизился до 2,2 млн т, а с момента вступления закона в силу ввоз балка практически прекратился — ввезено 116 тыс. т», — привела данные ФТС Оксана Лут (цитата по «Финмаркету»). По мнению замглавы агроведомства, эта ситуация дает уверенность российским виноградарям, что они могут закладывать новые виноградники. «Мы в прошлом году заложили 7,5 тыс. га, в этом году очень надеемся, что у нас будет 4,8-5 тыс. га», — сказала замминистра.



В этом году лидером России по сбору винограда стал Дагестан: там собрали рекордные для региона 205 тыс. т. По этому показателю республика впервые вышла на первое местов в стране, потеснив Краснодарский край, сообщает региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Общая площадь виноградников в Дагестане по состоянию на 1 января 2020 года составляла 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте — 20,2 тыс. га. В Краснодарском крае собрали более 193 тыс. т винограда, сообщал в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. О завершении сбора винограда в начале недели отчитался Минсельхоз Крыма. Урожай в республике, по предварительной оценке, составил 81,4 тыс. т, в том числе на долю технических сортов пришлось 73 тыс. т.

