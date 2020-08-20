Сбор винограда может снизиться

Погодные аномалии не отразились на темпах закладки виноградников Pixabay

В России стартовала уборка винограда. Производители признаются, что год был для них непростым, и на высокую урожайность рассчитывать не приходится. Так, «Фанагория» (Краснодарский край) планирует собрать 30 тыс. т винограда против 32,6 тыс. т в 2019-м, сообщает «Интерфакс». Крымская «Массандра» ожидает снижения урожая винограда на 17% из-за засухи. Хотя, например, хозяйства Ставропольского края рассчитывают сохранить валовой сбор на уровне прошлого года — 34-35 тыс. т.



Наиболее оптимистичные прогнозы у агрофирмы «Южная» (входит в «Ариант», Краснодарский край). В прошлом году компания собрала более 76 тыс. т винограда, в этом, несмотря на непростую агроклиматическую ситуацию — весенние заморозки и летнюю засуху — ожидает получить урожай около 80 тыс. т, рассказал «Интерфаксу» представитель агрофирмы.



«Урожай в этом году мы ожидаем на уровне 2019-го или немного ниже, — прокомментировал «Агроинвестору» президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. — В разных регионах виноградники пострадали из-за различных неблагоприятных условий: заморозков, малого количества осадков, позднего наступления тепла. Вина, соответственно, планируем произвести столько же или чуть меньше, чем в прошлом году».



А вот качество винограда нового урожая будет хорошим, добавляет Попович. Представитель «Фанагории» сообщил «Интерфаксу», что ягоды накопили большое количество сахара — около 22%.



При этом, по данным «Интерфакса» погодные аномалии не отразились на темпах закладки виноградников. Хозяйства намерены продолжить расширять их. По прогнозу Союза виноградарей и виноделов, в этом году будет заложено минимум 5 тыс. га виноградников — это меньше, чем в 2019-м. «Однако темпы закладки во многом будут зависеть от того, наложит ли Россельхознадзор ограничения на саженцы из Евросоюза осенью», — подчеркивает Попович. В январе ведомство вводило запрет на ввоз в Россию саженцев винограда из двух французских питомников, поскольку в партиях посадочного материала был обнаружен возбудитель бактериального увядания винограда.



Попович добавляет, что сейчас интерес инвесторов к отрасли высокий. Недавно был принят долгожданный закон о виноградарстве и виноделии, согласно которому отрасли теперь будет оказываться господдержка. Однако должно уйти два-три года на то, чтобы этот закон в полной мере заработал, отмечает глава союза.

