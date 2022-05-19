В России замедлился рост производства пива

Потребители запаслись пивом на фоне новостей о сокращении импортных поставок Pixabay

В первом квартале 2022 года Росстат зафиксировал незначительный относительного аналогичного периода прошлого года рост производства пива и пивных напитков: на 3,7% до 176,6 млн дал. В том числе объем производства пива составил 152,8 млн дал (+2,9%), пивных напитков — 21,8 млн дал (+17%), следует из данных Росалкогольрегулирования.



При этом исследовательская компания NielsenIQ в 2022 году зафиксировала повышенный спрос на алкогольную продукцию. По ее данным, пик потребительского спроса пришелся на середину марта, когда продажи пива выросли на 9-15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это может быть связано с тем, что россияне запаслись пивной продукцией впрок на фоне новостей о сокращении импортных поставок, а также заявлений международных пивоваренных компаний об уходе с российского рынка и повышении цен, считают аналитики.



Дополнительным фактором, влияющим на отрасль, стало увеличение акцизных ставок на алкогольную продукцию. Для пивоваров рост составил 4,3%, в то время как для крепкого алкоголя — 4,1%, для тихих вин — 3,1%. Пивная индустрия продолжает испытывать влияние комплекса негативных факторов: нарушение цепочек поставок, изменение финансовых условий работы, в том числе недоступность кредитов, двузначный рост стоимости сырья и материалов, отмечает Ассоциации производителей пива. Кроме того, подавляющая часть поставщиков перешла на предоплату при сохранении изначальных условий контрактов и оплаты поставленной готовой продукции в торговые сети.



Исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов считает, что если ситуация не изменится, то значительный дефицит ликвидности угрожает перейти в полноценный кризис в период высокого сезона. Однако отрасль прилагает все усилия, чтобы сохранить производственные мощности и рабочие места, отмечает он.



По мнению Мамонтова, сейчас отрасли как никогда необходимы дополнительные возможности в рассрочках по уплате налогов, а также доступная ликвидность для поддержания операционной деятельности. «Для пивоваров, которые делают значительные налоговые отчисления в бюджет страны, в нынешних условиях чрезвычайно важно, чтобы ставки акциза на пивоваренную продукцию не повышались и остались на уровне, зафиксированном в налоговом кодексе», — подчеркивает Мамонтов.



Между тем, гендиректор Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле заявил, что пивовары страны опасаются дефицита пивных бутылок в теплое время года, сообщил ТАСС. «Основными причинами являются резкий рост затрат на энергоемкое производство бутылок, а также проблемы с логистикой. Ситуация, по мнению Айхеле, «крайне напряженная». «Ввиду нехватки водителей грузовиков пивоварням и производителям напитков становится все труднее поддерживать цепочки поставок», — добавил он.

