В российских магазинах появилось больше напитков со вкусом колы

Coca-Cola и PepsiCo ушли с флагманскими брендами, но сохранили свое присутствие на российском рынке через другие марки М. Стулов

Аналитики исследовательской компании NielsenIQ подсчитали, что на фоне ухода с российского рынка марки Coca-Cola на полках магазинов вырос ассортимент газированных напитков со вкусом колы от других производителей. За первую половину 2022 года их число увеличилось на 10%, пишет РБК.



В январе-июле 2021 года в продаже в торговых сетях было 169 наименований газированных напитков, во вкусе которых присутствует кола. За семь месяцев текущего года их количество таких марок достигло 186. В их число входят товарные позиции с «не нулевыми продажами», а также собственные торговые марки сетей. Ассортимент газировки со вкусом колы вырос, несмотря на уход брендов крупнейших международных производителей — Coca-Cola и PepsiCo, которые решили прекратить производство и продажу в России своих наиболее популярных напитков.



По данным NielsenIQ, на которые ссылается РБК, в торговых сетях появляется все больше локальных брендов газировки. Это происходит из-за того, что зарубежных брендов становится все меньше, а доля российских постоянно увеличивается. В июле 2022 года доля локальных брендов в продажах составила 25%, в то время как за аналогичный период годом ранее она была на уровне 15,8%.



В целом, по данным NielsenIQ, продажи газированных напитков в России замедляются. Если за последние 12 месяцев, окончившихся июлем, продажи в натуральном выражении росли на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года, то за последние полгода они увеличились лишь на 0,1%. Если смотреть динамику в летние месяцы, когда спрос на газированные прохладительные напитки обычно высокий, то в июне продажи газировки упали относительно июня 2021 года на 7,9%, в июле — на 14,1%.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова, ссылая на различные исследования, сказала «Агроинвестору», что потребление напитков в этом году снизилось. По мнению эксперта, на это влияет ряд факторов, в частности, погода и тот факт, что кола от других производителей уступает по вкусовым качествам и послевкусию оригинальному продукту. «Поэтому привыкший к такому товару потребитель просто отказывается от приобретения. Даже напитки одного производителя, например, Coca-Cola из Казахстана, уже отличается по вкусовым характеристикам из-за вкуса воды», — отметила она.



Козлова подчеркнула, что уход зарубежных игроков, безусловно, чувствуется на всех этапах производства и на потреблении. «Вопрос в том, как долго продлятся санкции. Если российский рынок для многих иностранных производителей малозначимый, то нужно готовиться к новой реальности. Новое поколение, которое будет расти на новых производителях, уже через пять лет спокойно будет увеличивать потребление продукции новых марок», — считает эксперт.



При этом, продолжает Козлова, никуда не делись проблемы с упаковкой, о которой ранее говорили в отрасли. Находятся альтернативные поставщики из Индии, Китая, Ирана, Турции и других стран, которые замещают через более длинную логистическую цепочку комплектующие для оборудования и краски. «У разных производителей напитков по-разному получается выходить из ситуации, но производство продолжается. И если спрос на продукцию остается, то и оптимизация продолжается, — говорит Козлова. — В части упаковочного оборудования мы слишком завязаны на европейского производителя и решить проблемы отрасли быстро не удастся».



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что после ухода с российского рынка глобальных брендов, их место сразу заняли отечественные производители. По ее словам, рынок сладких газированных напитков после небольшого проседания весной этого года быстро восстановился. Причем вырос как ассортимент, так и объемы продаж в этой категории. Объемы увеличения потребления в этом году ниже, чем в прошлом, но уже в августе динамика продаж сравнялась с прошлогодней, добавила эксперт.



Она напомнила, что уход Coca-Cola и PepsiCo для потребителей был не одномоментным — розница до августа распродавала свои складские запасы, поэтому импотрозамещение имело временной интервал для наращивания производства. Возникшие в некоторых местах проблемы с тарой и прочими комплектующими российские производители решили, говорит Корягина. «После высвобождения из-под пресса глобальных марок местные и федеральные производители смогли выйти со своей продукции в сетевую розницу, — продолжает эксперт. — По нашим данным, продажи локальных производителей выросли почти в два раза». По словам Корягиной, уже существующие в России мощности по производству безалкогольных напитков полностью закрывают внутренний спрос.



На данном этапе основной ассортимент производимой отечественной продукции — это товары-заменители популярных международных марок. Однако, по оценке Корягиной, вскоре начнут появляться оригинальные напитки со своим собственным вкусом, ориентированные, в первую очередь, на российского, а не «усредненного мирового потребителя». Также есть все предпосылки для широкого распространения в России более здоровой газировки — на основе натурального сырья и более сбалансированного содержания сахара, уверена эксперт. По ее прогнозу, после появления таких новинок на российском рынке следует ожидать их выхода на экспорт, для начала в страны ЕАЭС.



Кроме того, нужно учитывать политику Coca-Cola и PepsiCo на российском рынке: уйдя с российского рынка с флагманскими продуктами, они сохранили свое присутствие через другие бренды, не ассоциируемыми потребителем напрямую с ними, отметила Корягина. «Также они полностью сохранили свои позиции в категориях соков и бутилированной воды. Так что говорить об их уходе — очень сильное преувеличение», — заключила эксперт.



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