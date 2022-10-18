«Черноголовка» приостанавливает инвестиции в новые производственные мощности

Инвестиционная программа компании на 2023 год будет сокращена на 5 млрд рублей Д. Гришкин

Совет директоров ГК «Черноголовка» принял решение о приостановке инвестиций в новые производственные мощности из-за планов введения в России акциза на безалкогольные напитки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Решение затронет крупный инвестпроект компании в Московской области, проект строительства завода в Поволжье и проект расширения производства в Краснодарском крае.



Решение связано с экономической неопределенностью, которую создает введение акциза на безалкогольные напитки, составляющие основу ассортимента группы. «Новый акциз, который планируется ввести в экстренном порядке без должной проработки, требует от бизнеса дополнительных расчетов для понимания будущего, связанного с неизбежным повышением цен, снижением спроса, переключением потребителей на более дешевые товары-субституты и беспрецедентным ростом импорта безалкогольных напитков из соседних стран ЕАЭС», — пояснила пресс-служба «Черноголовки».



Там отметили, что компания «крайне пессимистична» в оценке рынка безалкогольных напитков на 2023-2025 годы, и полагает, что в случае введения акциза падение производства может составить критические 20% от существующих показателей. В этой ситуации сложно оценить, насколько новые мощности предприятий, строительство которых планировалось, будут востребованы.



В результате приостановки вложений инвестиционная программа компании на 2023 год будет сокращена на 5 млрд руб., что приведет к «заморозке» 1 тыс. новых рабочих мест. При этом инвестпроект «Черноголовки» в Московской области будет ограничен только созданием в городе Черноголовка логистического центра, строительство которого уже ведется и будет завершено, отметили в пресс-службе. Возведение производственного цеха в составе проекта будет прекращено. Общая площадь объекта сократится на 16 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию логистического центра запланирован на март 2023 года.



Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору, что введение акциза приведет к росту цен на напитки, а покупатель очень чувствителен к подорожаниям продуктов питания. Соответственно, потребление и объем выпуска напитков снизятся, что приведет к дальнейшему росту издержек на единицу продукции. В таких условиях можно ожидать ухода с рынка ряда компаний, производящих сладкие напитки или сворачивания планов по инвестициям в отрасли, считает он. Кроме того, под большим вопросом и дополнительные поступления налогов в бюджет из-за сокращения налоговой базы.



«Подобные решения, на наш взгляд, должны приниматься только после тщательного обсуждения всех последствий с бизнесом. Ранее вопрос обсуждался на межведомственной группе с рассмотрением прогнозов Высшей школы экономики и исследования Аналитического центра при правительстве России, и был сделан вывод о нецелесообразности введения акциза», — отметил Востриков. Сейчас ситуация в экономике проще не стала и с учетом снижения реальных доходов населения необходимости поддерживать непрерывную работу предприятий, невзирая на пакеты санкций и мировую обстановку, целесообразно введение моратория на любые изменения, которые критически могут сказаться на бизнесе, уверен он.



С экономической точки зрения инициатива нанесет серьезный урон отрасли соков и напитков, продолжает Востриков. «Для потребителя цена поднимется, поэтому покупать данную категорию люди станут меньше. Введение таких акцизов обычно приводит к изменениям покупательских предпочтений в пользу других продуктов, но сейчас для этого, наверное, не самые подходящие времена, — рассуждает он. — Скорее всего, поступлений от акциза в случае его введения будет меньше, чем закладывают лоббисты, а по другим налогам будет просадка, что в итоге не приведет к большим поступлениям в бюджет государства». Если говорить о здоровье граждан, то, по мнению Вострикова, более эффективно введение норм ВОЗ в части соотношения белков и углеводов на уровне национальных стандартов. «Популяризация здоровой пищи будет иметь более существенный эффект, чем введение излишних ограничений», — заключил он.



Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки», объединяет ведущих российских производителей, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции) Максим Новиков сказал РИА «Новости», что введение в России акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки несет риски снижения инвестиционной активности в отрасли и сокращения производства, так как планам группы компаний «Черноголовка» по сокращению инвестиций могут последовать и другие производители. «Индустрия напитков крайне обеспокоена сложившейся ситуацией. "Черноголовка" является одним из крупнейших российских производителей, и снижение ее инвестиционной активности негативно скажется как на индустрии напитков, так и на смежных индустриях. При развитии негативного сценария введение акциза может аналогично повлиять и на другие компании», — сообщил Новиков. Он также обратил внимание, что сейчас уже не наблюдается роста производства товаров этой категории, и введение акциза лишь усугубит ситуацию.



В сентябре правительство внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий, что с 1 января 2023 года 1 л безалкогольного газированного напитка с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл будет облагаться акцизом в 7 руб. По расчетам, это должно дать бюджету 35 млрд руб., средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В конце прошлого месяца «Союзнапитки» направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором отметил несвоевременность введения акцизов на сахаросодержащие безалкогольные напитки.



17 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые предусматривают признание подакцизным товаром сахаросодержащие напитки.



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