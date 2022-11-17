«Союзмолоко» предупредил о серьезной трансформации молочного рынка в 2023 году

Спрос на молочную продукцию снизился на 15% М. Стулов

В 2023 году молочная отрасль в России может столкнуться с серьезной трансформацией рынка. Ключевыми рисками станут снижение покупательной способности и сильный рубль, ограничивающий экспорт. Об этом гендиректор Национального союза производителей и переработчиков молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал в ходе Аграрного форума газеты «Ведомости», пишет «Прайм».



Он напомнил про недавно озвученный союзом прогноз по росту производства товарного молока в 2022 году на 3,5%, или на 1 млн т в товарном эквиваленте. Это объясняется, прежде всего, неплохим уровнем доходности отрасли, в том числе благодаря господдержке. По словам Белова, даже в достаточно турбулентные 2020-2021 годы сохранялись тенденции роста производства, переработки, снижения импорта и роста экспорта. Но 2022 год «принес целый ряд новых существенных вызовов, влияние которых еще не осознается в текущем моменте».



Ключевым вызовом для молочной отрасли Белов назвал вопрос покупательской способности и спроса на продукты питания. По его словам, снижение спроса уже сейчас составляет 15% год к году. «Второй важнейший вызов, с которым сейчас сталкиваемся, — ситуация с рублем, который невыгоден экспортерам, невыгоден российским производителям», — добавил он, обратив внимание на текущее снижение экспорта молочной продукции на 10% в товарном выражении.



Третий вызов — это широкий спектр вопросов, связанных с санкциями. Среди них риски поставки оборудования, запчастей, ветпрепаратов, логистические ограничения и так далее. «Соответственно, квинтэссенцией может стать потенциальное снижение эффективности производства как в сырьевом секторе, так и в секторе переработки, и как следствие — рост себестоимости, снижение доходности и замедление инвестиционной активности в молочной отрасли», — приводит «Прайм» слова Белова.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что 2022 год с точки зрения спроса на молочную продукцию можно охарактеризовать как разнонаправленный: наблюдался рост спроса на сливочное масло, а также питьевое молоко — на 3% и 4% соответственно, но начал сокращаться спрос на кисломолочные продукты. Наиболее существенное снижение спроса наблюдалось в сегменте функциональных молочных продуктов, в том числе йогуртов, где спрос уменьшился на 15%, на творог спрос сократился на 6%. Сокращение спроса на функциональную продукцию связано как с падением реальных доходов населения, так и с миграционными процессами, начавшимися в России в феврале-марте 2022 года, отметила Петрова.



Согласно данным Росстата, средние цены производителей на пастеризованное молоко в 2022 году увеличились относительно 2021-го на 24%, на ультрапастеризованное молоко — на 36%, сливки подорожали на 37%, сливочное масло — на 26%, творог и сметана — на 20%, кисломолочные продукты — на 22%. «Спрос на молочные продуты будет продолжать разнонаправленное движение, поляризоваться, а также перераспределяться внутри категории, — считает Петрова. — В ближайшее время проблема дефицита упаковки также будет крайне актуальной для молочной отрасли. Таким образом, производители одновременно будут сталкиваться и с проблемами производства, упаковки, получения комплектующих, а также перераспределения и снижения спроса на ряд молочных продуктов».



По словам гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, компания не видит снижения спроса на свою продукцию, спрос на молоко сохраняется на высоком уровне. «Мы также не фиксируем уменьшения потребительского спроса на сыры, они являются одной из самых быстрорастущих категорий молочного рынка», — отметил он.



Гендиректор «Паритет Агро» (входит в «Прогресс Агро») Дмитрий Попов сказал «Агроинвестору», что компания увеличила производство кисломолочной продукции, в том числе йогуртов «Моя станица». Стоимость продукции компания подняла с 11 апреля 2022, еще одного повышения в этом году не планируется. В 2021 году в октябре компания ежедневно продавала 2,8 т готовой продукции, в октябре 2022 года показатель составил 4,5 т.



По словам Попова, основные факторы, влияющие на объем производства, — это молоко-сырье, но компания работает на собственном. По упаковочному материалу 95% товара поставляют отечественные компании, фруктово-ягодные наполнители также используются от российского производителя. «Мы не работаем с консервантами, стабилизаторами и заменителями молочного жира, не привязаны к импортному сырью, и спрос на нашу продукцию растет», — добавил он.



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