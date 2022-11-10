«Союзмолоко»: в 2022 году производство товарного молока вырастет на 3,5%

Потребление молочной продукции снижается «Союзмолоко»

Прирост производства товарного молока в России в текущем году составит порядка 3,5%. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова. В 2021 году производство товарного молока составило 24,5 млн т, сказал он на съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока в рамках V Новосибирского агропродовольственного форума.



По словам Белова, если в целом прирост по товарному молоку составит около 3,5%, то по 25 крупнейшим регионам-производителям — даже 5%. Он объяснил это, прежде всего, неплохим уровнем доходности отрасли, в том числе благодаря господдержке. При этом текущий год показывает серьезное снижение потребления населением почти всех основных категорий молочных продуктов, отметил Белов. По его словам, на фоне увеличения производства товарного молока это приводит к повышению выпуска молокоемких продуктов, которые имеют длительные сроки хранения — сухого молока, сыров и масла.



В результате очень серьезно увеличились их запасы, они находятся практически на максимальном уровне за последние 10 лет, оценил Белов. Он считает, что эти запасы будут давить на рынок, поэтому важно найти баланс с Белоруссией, которая традиционно поставляет в Россию большой объем продукции.



Производство сыра стало самой динамичной и растущей отраслью молокопереработки в России, потребление сыра в стране за последние пять лет выросло на 26%, оценивает «Союзмолоко». «Из 5 млн т молока, которыми мы приросли за последние восемь лет, 3,2 млн т было переработано в сыры, — цитирует Белова «Прайм». — Если говорить о перспективе, то это один из самых интересных рынков. У нас очень низкий уровень потребления — порядка 5 кг на душу населения против в среднем 15 кг в Европе».

Гендиректор «Союзмолока» также отметил, что за последние восемь лет отрасль производства и переработки молока неплохо развивалась, импорт снизился на треть. Растет экспорт, по итогам прошлого года он составил $500 млн (плюс 20%), а по итогам первых девяти месяцев этого года экспорт прибавил примерно 3% в деньгах, но в натуральном выражении немного сократился.



Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, выступая на форуме, сообщил, что молочные хозяйства с поголовьем свыше 1 тыс. коров имеют большую рентабельность и стрессоустойчивость, что создает тенденцию к увеличению числа таких проектов. «Мы смотрим, что рентабельность переходит рубеж 23-24% у ферм с поголовьем более 1 тыс. голов. То есть все, кто имеет меньшее поголовье в хозяйстве, да, имеют свою рентабельность, но она меньше, и они менее стрессоутойчивы к изменениям рынка», — приводит «Финмаркет» слова Разина.



Разин напомнил, что для Минсельхоза господдержка молочного животноводства является приоритетом. Так, в 2023 году министерство «существенно увеличивает объем господдержки, рассчитывает на дальнейшее преобразование отрасли». По информации замминистра, за девять месяцев этого года производство молока в стране выросло примерно на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным Росстата, объем производства сырого молока в сельхозорганизациях за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го вырос с 13,7 млн т до 14,2 млн т, при этом КФХ сохранили показатели прошлого года — на уровне 2,2 млн т ​



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что на сегодняшний момент молочная отрасль справляется с текущими проблемами, которые связаны с введением санкций, особенно в части упаковки, а также оборудования. Она считает, что основные последствия санкционного давления молочная отрасль почувствует в 2023—2025 годах, когда сложности будут только нарастать, а факторы влияния усиливать друг друга: отрасль станет, скорее, «тушить пожары», а не заниматься развитием.



Также Петрова обратила внимание на запрет, который ввела Германия на ввоз КРС для стран, не являющихся членами ЕС. Доля поставок КРС из Германии в Россию составляет 30%. Но в целом Петрова считает, что 2022 год станет не таким плохим для молочной отрасли. «Его можно охарактеризовать как напряженный, присутствует отложенный эффект сложившейся политико-экономической ситуации. Уже началось перераспределение спроса в молочной категории и сегодня предприятиям необходимо отслеживать потребительское поведение, чтобы находить ниши для роста объемов производства», — заключила она.



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