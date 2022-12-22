Госдума рекомендовала правительству ограничить наценки на продукты первой необходимости

Доходы россиян сейчас почти не растут, а цены на продукты достаточно высокие А. Гордеев

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости на уровне 10-15%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что идея с ограничением цен могла возникнуть потому, что доходы россиян сейчас почти не растут, а цены на продукты питания достаточно высокие. Все это ведет к снижению потребления и перехода на более дешевые товары. «Торговые сети сейчас и так не слишком накручивают цены. Дело не в том, что нужно взять и ограничить торговлю, это вопрос всего оптово-розничного звена. Иначе это может быть малоэффективной мерой», — считает он.



В перечень социальных продуктов питания первой необходимости, утвержденный правительством, входят 24 позиции, в том числе отдельные виды мяса (куриное мясо, говядина и свинина на кости), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, рис, гречка), овощи (картофель, белокочанная капуста, лук и морковь), яблоки. Правительство может вмешаться в ценообразование, если какой-то продукт из списка подорожал в одном из регионов более чем на 10% в течение 60 дней, для него могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович 13 декабря говорил «Агроинвестору», что население сейчас перешло от потребительской модели к сберегательной, так происходит всегда, когда падают реальные располагаемые доходы. По оценке Центробанка и Минэкономразвития, по итогам года они упадут на 3-3,5%. «К тому же есть экономическая неопределенность. В результате люди переходят к режиму экономии. Однако обычно они сокращают расходы на непродовольственные дорогостоящие товары длительного пользования. В продуктах питания они тоже пересматривают корзину, но не за счет меньшего потребления, а за счет перехода на продукты более низкого качества», — отмечал эксперт.



Ранее аналитики Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС рекомендовали правительству сократить перечень социально значимых продуктов, исключив из него товары, входящие в рацион наиболее обеспеченных семей (например, говядину), продукты, в значительной мере импортируемые (например, яблоки), или занимающие в бюджете семей небольшую долю. Минэкономразвития после публикации материала сообщило, что пересмотр перечня социально значимых продуктов не обсуждается.



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