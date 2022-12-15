В России ускорилась годовая инфляция

Ценовая доступность продуктов питания в России сейчас относительно стабильна, отметил Минсельхоз Е.Разумный

Годовая инфляция в России на неделе с 6 по 12 декабря ускорилась до 12,6% против 12,5% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился за счет снижения темпов удорожания плодоовощной продукции. На другие продукты питания сохранилась дефляция на уровне предыдущей недели, говорится в обзоре.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что по факту никакого ускорения инфляции пока нет — идет закономерный инфляционный тренд в районе 12%. Эксперт напомнил, что в марте-апреле российские регуляторы, в том числе ЦБ, давали прогнозы по инфляции на уровне 20-23%, поэтому ее текущий уровень примерно близок к мировому.



«В сегодняшних условиях торможения уровня инфляции, которое наблюдалось летом-осенью, можно рассматривать как позитивный сигнал. В конце года показатель разгоняется во всех странах, потому что идет импорт плодоовощной продукции, который имеет большой вес в инфляции. Кроме того, скоро новогодние праздники, будет увеличение трат населения, цены на товары начали расти. В январе люди станут тратить гораздо меньше, и инфляция начнет немного снижаться», — считает Остапкович. Учитывая, что в 2022 году инфляционная база была достаточно высокой, в 2023 году будет заметное замедление инфляции — в районе 6,5-7% по итогам года, прогнозирует эксперт. В 2024 году ЦБ планирует выйти на таргет в 4%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю с 6 по 12 декабря в среднем составил 2,7%, в том числе на огурцы — 8,2%, свеклу — 2,8%, морковь — 2,3%, лук репчатый — 1,7%, капусту и яблоки — 1,6%, томаты — 1,3%, картофель — 1,1%, бананы — 0,5%, следует из данных Росстата.



Накануне глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, выступая на правительственном часе в Госдуме, сказал, что ценовая доступность продуктов питания в России сейчас относительно стабильна, темпы роста стоимости продовольствия в нашей стране ниже мировых. По его словам, Минсельхоз продолжает мониторинг цен вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития. «При необходимости примем дополнительные меры», — заверил министр.



Между тем, «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline сообщил, что крупные продуктовые ритейлеры в третьем квартале 2022 года столкнулись с замедлением роста темпов выручки по сравнению со вторым кварталом. Продажи быстрее всего росли у дискаунтеров и алкомаркетов. В целом за девять месяцев 2022 года рост выручки ритейлеров ускорился до 24,8%. В третьем квартале 2022 года общий оборот десяти крупнейших сетей, продающих продукты питания и товары повседневного спроса (FMCG), достиг 1,97 трлн руб. без учета НДС, что на 17,9% больше, чем во втором квартале, и на 20% — год к году. Эти показатели на 5 п. п. ниже, чем во втором квартале.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

