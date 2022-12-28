РСПП: биокефир может пропасть из продажи из-за закона об органике

Общий объем рынка органической продукции оценивается в 27,6 млрд рублей М. Стулов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) увидел риск в идее приравнять биокефир, биойогурт и другие подобные молочные продукты к органическим, пишет РБК. Союз считает, что из-за этого продукция может исчезнуть с полок магазинов. РСПП обратился в аграрный комитет Госдумы с просьбой вывести молочные продукты из-под действия законопроекта, которым предлагается обязать производителей товаров с маркировками «эко» и «био» подтверждать, что продукты произведены в соответствии с законом «Об органической продукции».



Согласно его требованиям, производители могут размещать на своих продуктах надписи «органический» и их сокращения только при наличии сертификата, подтверждающего соблюдение стандартов для органической продукции при производстве продукта. В РСПП отметили, что приравнивание таких продуктов к органическим противоречит законодательству ЕАЭС, а запрет на использование приставки «эко» и «био» может повлечь траты производителей и негативно сказаться на доступности продукции.



Начальник отдела развития компетенций Департамента развития органической и «зеленой» продукции Роскачества Владимир Увайдов сказал «Агроинвестору», что Роскачество участвовало в разработке этого законопроекта. По его словам, законопроект важен для того, чтобы, во-первых, не было терминологической путаницы. Центр изучения потребительского поведения Роскачества недавно проводил опрос, согласно которому 87% с разной частотой покупают органические продукты. Половина потребителей определяет органические продукты по наличию слова «органический» или organic на упаковке, 43% — по наличию слова «натуральный», для 45% важно, чтобы в составе не было загустителей, красителей, пищевых добавок. Многие не видят разницы между понятиями «органический», «био», «эко» и считают эти слова синонимами.



Во-вторых, законопроект важен для формирования единого рынка органики на пространстве ЕАЭС, чем Роскачество занимается в рамках межгосударственного технического комитета по стандартизации «Продукция органического производства», продолжает Увайдов. «Для единого рынка важно единообразие используемых терминов. В ряде государств-членов ЕАЭС наравне с маркировкой “органический” используются термины “эко” и “био”, например, в Армении и Казахстане», — отметил он.



По данным Роскачества, общий объем рынка органической продукции составляет 27,6 млрд руб., из них 16 млрд руб. — сертифицированная продукция, а 11 млрд руб. — продукция без сертификата. «То есть около 40% рынка органики — это товары, которые не имеют подтверждения своего статуса, по сути псевдоорганика», — подчеркивает Увайдов. Роскачество ожидает, что законопроект будет принят. Он отметил, что введение эквивалентности терминов приведет к необходимости подтверждать заявленные характеристики продукции, снизит долю продукции, вводящую потребителей в заблуждение, и позволит увеличить число производителей экологически чистой продукции в России.



В конце июня 2022 года группа сенаторов внесла в Госдуму поправки к закону «Об органической продукции», предложив признать товары с приставкой «био» или «эко» эквивалентными органическим и обязать производителей подтверждать соответствие их характеристик требованиям закона. По оценкам Национального органического союза, около 60-70% продуктов, которые называются органическими или имеют маркировку «эко» и «био», на самом деле «мимикрируют» под органику. Законопроект был принят в первом чтении в начале ноября.



Минсельхоз в 2019 году своим приказом утвердил знак органической продукции: белый лист на зеленом фоне с надписью «органик» и organic. Однако, указывая на этикетке слова «эко», «био», «натуральный» и другие его производные, производитель не обязан иметь какие-либо специальные документы, подтверждающие данные свойства. Из-за этого на российском рынке существует большое количество брендов, легально применяющих право на использование товарных знаков, включающих элементы, указывающие на экологичность и натуральность этих брендов. Однако на самом деле эти бренды либо не являются таковыми, либо не имеют документов, подтверждающих данные свойства товаров.



Документ, принятый Госдумой в первом чтении, получил положительное заключение правительства, но с рядом замечаний. Так, кабинет министров предложил доработать законопроект с учетом положений технического регламента Таможенного союза, согласно которому допускается использование приставки «био» при маркировке отдельных видов молочной продукции вне зависимости от метода производства. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Обращение продукции, выпущенной до его вступления в силу, допускается до истечения срока годности.



В октябре Минпромторг предупредил торговые сети и онлайн-ритейлеров о недопустимости продажи органических продуктов, которые не имеют сертификата, подтверждающего, что они произведены по требованиям закона об органической продукции. Соответствующие разъяснения министерство направило в Ассоциацию компаний розничной торговли, Союз независимых сетей России и Ассоциацию компании интернет-торговли, сообщал РБК.



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