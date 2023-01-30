Минсельхоз ожидает расширения посевов зерновых в этом году

Площадь пересева озимых может достигнуть 1 млн гектаров flickr.com

Посевная площадь под зерновыми в России в 2023 году может увеличиться до 47,74 млн га против 47,5 млн га в 2022-м. Об этом говорится в презентации Минсельхоза, на которую ссылается ТАСС. При этом посевы яровой и озимой пшеницы снизятся до 29,05 млн га против 29,4 млн га в прошлом году. В то же время посевы ржи, как предполагается, вырастут с 903,4 тыс. га до 911,2 тыс. га, ячменя — с 7,9 млн га до 8,3 млн га, кукурузы — с 2,8 млн га до 2,9 млн га, риса — со 176,6 тыс. га до 178,1 тыс. га, гречихи — с 1,125 млн га до 1,15 млн га.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что в высокоурожайных регионах России действительно возможно увеличение посевных площадей. «У нас растет внутреннее использование и экспорт муки. Потребности мукомольных предприятий увеличиваются. Кроме того, наблюдается положительная динамика экспорта пшеницы. Мы выходим на новые рынки, прежде всего африканского региона. Многие из них перейдут в категорию постоянных импортеров», — считает она.



По словам Тюриной, самое важное — уровень рентабельности аграриев и себестоимость выращивания продукции растениеводства. «В регионах с высокой урожайностью рентабельность намного выше по сравнению с остальными. В этом году многое будет зависеть от поддержки сельхозпроизводителей со стороны государства. Необходимо стабильное увеличение господдержки», — считает она.



Между тем, аналитический центр «Русагротранса» понизил оценку валового сбора пшеницы в России по итогам текущего года на 1 млн т до 81,5 млн т. Причина пересмотра в меньшую сторону — рост площади повреждения озимых посевов в Центре и части Поволжья, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы центра. Несмотря на рекордный сев яровой пшеницы, который в ЦФО ожидается на уровне около 1,6 млн га, уборочная площадь под озимой и яровой пшеницей в регионе может снизиться почти на 1 млн га.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил, что этой весной пересев может достигнуть 1 млн га. Причина в том, что осенью 2022 года в России наблюдалась неблагоприятная погода, из-за обильных осадков в центральных регионах было трудно провести сев озимых. Ситуацию усугубили морозы и ледяная корка на полях в январе. По оценке Минсельхоза, в целом по стране в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся более 94% посевов озимых, что примерно соответствует уровню средних многолетних значений.



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