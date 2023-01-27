В Центре может потребоваться пересев 1 млн гектаров озимых

По оценке Минсельхоза, в целом по стране в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся более 94% посевов озимых Pixabay

Осенью 2022 года в России наблюдалась неблагоприятная погода, из-за обильных осадков в центральных регионах было трудно провести сев озимых. Ситуацию усугубили морозы и ледяная корка на полях в январе. Эти факторы могут привести к пересеву на уровне 1 млн га этой весной, рассказал поле.рф гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.



По его словам, в Поволжье и на Юге делать прогнозы о пересеве пока рано. «В Поволжье очень низкие температуры и местами тоже возможна гибель озимых, на Юге — недостаток влаги, однако пока растения в спячке, это все не очень критично», — отметил Рылько.



По оценке Минсельхоза, в целом по стране в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся более 94% посевов озимых, что примерно соответствует уровню средних многолетних значений. Традиционно первыми сезонные полевые работы начинают аграрии Крыма. По данным агроведомства, сев озимых зерновых там проведен на площади свыше 500 тыс. га, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся около 83% посевов, 17% — изрежены.



В Ростовской области посеяно 2,9 млн га озимых — это самый большой озимый клин в России. В хорошем и удовлетворительном состоянии в регионе находятся более 98% посевов. Аналогичный показатель в Волгоградской области. В Краснодарском крае успешно взошли все 100% посевов на площади 1,8 млн га, отмечается в сообщении Минсельхоза. На Северном Кавказе посевные площади под озимыми составляют около 2,3 млн га. К 20 января примерно 94% посевов были в хорошем и удовлетворительном состоянии.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в середине января тоже говорил о рисках для озимых.​ «В первую очередь, на тех полях, в тех районах, где снега мало и где сев озимых запоздал и проводился за пределами оптимальных сроков, — комментировал эксперт. — Как он проявится реально, сейчас сказать трудно. Это станет более-менее ясно в марте».



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