Сильные морозы могут негативно сказаться на состоянии озимых

В Центре страны до морозов была оттепель flickr.com

Аномальные морозы, которые наблюдаются в России с начала января, вызвали опасения за состояние озимых культур. Значительнее всего проблема коснулась центральной части России, где до морозов была оттепель, прошли дожди, что выводило озимые из состояния покоя, пишет «Интерфакс». В Поволжье пока особых опасений за состояние озимых нет, в уральских регионах посевы надежно защищены снежным покровом.



В Курской области очень сильные морозы, сообщили «Интерфаксу» в Минсельхозе региона. Тревогу министерства вызывает то, что перед заморозками были оттепели. Озимые могли выходить из состояния покоя, что может негативно отразиться на их состоянии. По данным ведомства, точное понимание ситуации будет ближе к концу января. В Воронежской области ожидают небольших повреждений озимых так как после обильных дождей в регионе ударили морозы, хотя нельзя сказать, что они привели посевы в критическое состояние. В Орловской области ситуация на полях обстоит хуже. Осенью из-за продолжительных дождей и переувлажнения почвы озимые были посеяны на 76% запланированных площадей, при этом, по предварительной оценке, может погибнуть до 30% посевов.



В регионах Поволжья за озимые пока не опасаются, помогает то, что на полях много снега. Но ситуацию могут осложнить ледяные корки, которые образуются в это время, отмечает «Интерфакс». По данным пресс-службы Минсельхозпрода Татарстана, на которые ссылается агентство, 96% озимых зерновых ушли под зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии. Наступивших морозов там не опасаются. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области считают, что погода может повлиять на озимые в регионе, хотя в зимовку посевы ушли в хорошем и удовлетворительном состоянии. Аналогичная ситуация в Оренбургской области.



Регионы Урала, несмотря на сильные морозы, не опасаются за озимые, так как они под хорошим снежным покровом, пишет «Интерфакс». В Курганской области, по данным областного департамента АПК, высота снежного покрова на полях составляет 15-25 см. Однако здесь также опасаются ледяной корки. В Минсельхозе Челябинской области также считают, что обильный снег на полях поможет сохранить озимые.



По данным Минсельхоза России, сев озимых под урожай 2023 года проведен на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее. Ведомство рассчитывает, что урожай зерна в этом году составит 125-127 млн т. По предварительным данным Росстата, в 2022 году урожай составил 150,9 млн т в чистом весе.



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