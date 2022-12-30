В 2022 году спрос на страхование озимых вырос в 1,5 раза

В 2023 году на поддержку агрострахования из федерального бюджета предусмотрено 5,3 млрд рублей Pixabay

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА) в 2022 году отмечен резкий рост спроса на страхование озимых сельхозкультур. Так, застрахованная к 1 декабря площадь уже в 1,5 раза превысила результат осеннего сева 2021 года, сообщила пресс-служба союза.



По предварительным данным НСА, к 1 декабря в России озимый сев был застрахован на площади свыше 2,6 млн га. Это на 49% превышает застрахованную площадь озимых в 2021 году (1,8 млн га). В союзе отметили, что данный показатель еще будет скорректирован в сторону увеличения. Таким образом, страховой защитой охвачено не менее 15% из почти 18 млн га площадей, засеянных озимыми культурами под урожай 2023 года.



Прирост застрахованных площадей наблюдается во всех федеральных округах, где проводилась осенняя посевная кампания, отметил президент НСА Корней Биждов, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил, что в России возделывание озимых культур сконцентрировано в регионах европейской части страны, на которые в сумме приходится порядка 97% их площади. При этом 51% озимых приходится на Юг России — Южный и Северо-Кавказский федеральный округа.



По словам Биждова, там тенденция роста страхования была самой выраженной: к 1 декабря осенний сев был застрахован на Юге на суммарной площади 1,3 млн га, прирост составил 56%. Еще 657 тыс. га озимых застраховано в Центральном федеральном округе — показатель 2021 года (491 тыс. га) уже превышен на 34%. В Поволжье прирост страхования озимых составил 48% — застраховано 619 тыс. га (в 2021-м — 418 тыс. га).



Кроме того, он отметил, что в страховании озимых наблюдаются положительные тенденции и в регионах Северо-Запада, и на Урале. «Влияние оказывают несколько факторов: это и усиление стимулирующих мер Минсельхоза в следующем году, и более высокие риски для озимых, исходя из осенней агроклиматической ситуации. Кроме того, с этого года аграрии могут страховать озимые также на случай утраты в результате официально объявленной ЧС. Сейчас около 30% застрахованных площадей осеннего сева обеспечено защитой как раз по новой программе страхования на случай ЧС», — сказал президент НСА.



В начале декабря председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы, где в 2022 году увеличились площади посевов, застрахованных от гибели урожая и других неблагоприятных событий, получат возможность дополнительно поддержать своих аграриев. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39410-strakhovanie-posevov-dast-agrariyam-vozmozhnost-poluchit-dopolnitelnuyu-gospodderzhku/ Биждов тогда говорил «Агроинвестору», что, по его мнению, это решение окажет сильное стимулирующее воздействие на страхование яровых, и создаст хороший задел для агростраховой активности регионов в будущем году.



При этом аграрии отмечали, что не доверяют российской системе агрострахования. По их словам, страховые компании делают все, чтобы не возмещать ущерб, даже если он очевиден. Так, гендиректор «Тверской агропромышленной компании» Сергей Конаныхин говорил «Агроинвестору», что аграриев вынуждают страховать посевы, объясняя это тем, что иначе нельзя будет получить определенные субсидии. По его словам, в Тверской области сельхозпроизводители не страхуют посевы по собственному желанию, так как прецедентов возмещения ущерба не было.



По данным Минсельхоза, на поддержку агрострахования в этом году только из федерального бюджета было предусмотрено 5,3 млрд руб., однако поскольку ряд регионов от этих денег отказались, то по итогам года получится 4,5 млрд руб. — это на 1 млрд руб. больше, чем в 2021-м. В следующем году на поддержку агрострахования из федерального бюджета предусмотрено 5,3 млрд руб.





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