Страхование посевов даст аграриям возможность получить дополнительную господдержку

За первые 10 месяцев застрахованная площадь посевов увеличилась в 33 регионах Pixabay

Регионы, где в 2022 году увеличились площади посевов, застрахованных от гибели урожая и других неблагоприятных событий, получат возможность дополнительно поддержать своих аграриев. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Между такими регионами будут перераспределены субсидии, которые предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства. Эти средства аграрии смогут направить в том числе на проведение агротехнических работ, повышение плодородия и качества почв, приобретение элитных семян, говорится в документе.



Президент Национальный союз агростраховщиков (НСА) Корней Биждов сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, это решение окажет сильное стимулирующее воздействие на страхование яровых, и создаст хороший задел для агростраховой активности регионов в будущем году. По данным НСА, в России за первые 10 месяцев застрахованная площадь посевов увеличилась в 33 регионах. Но правительственный учет для субсидирования может включать и сведения по страхованию озимых прошлого года, отметил Биждов.



Для стимулирования развития агрострахования Минсельхозом предусмотрен повышенный коэффициент (1,2) субсидирования застрахованных сельхозпредприятий в рамках погектарной поддержки, ранее поясняла замглавы ведомства Елена Фастова. В то же время производители зерновых, которые не застрахованы, получают погектарную субсидию с пониженным коэффициентом — 0,7.



Аграрии, опрошенные «Агроинвестором», говорят, что не доверяют российской системе агрострахования. По их словам, страховые компании делают все, чтобы не возмещать ущерб, даже если он очевиден. Так, гендиректор «Тверской агропромышленной компании» Сергей Конаныхин сказал «Агроинвестору», что отношение к агрострахованию у него отрицательное, потому что страховку по факту получить невозможно. «При этом нас заставляют страховать посевы. Говорят, что вы не получите какие-нибудь субсидии, если не будете застрахованы. Поэтому мы страхуем, вынуждено, без какой-то надежды, что что-то получим», — рассказал он. По его словам, в Тверской области сельхозпроизводители не страхуют посевы по собственному желанию, так как прецедентов возмещения ущерба не было.



У агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) ситуация аналогичная, говорит ее гендиректор Александр Неженец. «Мы страхуемся именно для того, чтобы получить субсидии. Много раз страховали, были страховые случаи, мы ничего не получали. Поэтому мы в систему нашего агрострахования не верим, но поскольку получаем субсидии, приняли решение, что надо страховать», — сказал он. Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский отметил, что компания на протяжении трех лет судится со страховым оператором, так как он сначала возместил ущерб, а потом опротестовал выплату.



По информации НСА, на 1 ноября, в России было застраховано 5,2 млн га посевов и посадок сельхозкультур. Это на 6% превысило показатель застрахованных площадей на ту же дату годом ранее. В 2022 году страхование на условиях господдержки предоставлялось по двум программам — мультирискового страхования, компенсирующего утрату урожая в хозяйстве, наступившую по природным причинам, и страхования на случай списания посевов в результате объявленной чрезвычайной ситуации, по которой аграрию компенсируются убытки в пределах прямых затрат на каждый списанный гектар.



При страховании по мультирисковой программе аграрию компенсируется из бюджета до 50% стоимости страхового полиса, при страховании на случай ЧС — до 80%. Программа страхования на случай ЧС, включенная в систему агрострахования с 2022 года, отличается сниженной стоимостью и упрощенным ускоренным порядком страховой выплаты.



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