В 2023 году на вовлечение сельхозземель в оборот планируется потратить более 38 млрд рублей

В 2022 году в России будет сохранено либо возвращено в оборот около 400 тысяч гектаров земель Pixabay

В 2023 году правительство планирует выделить из бюджета более 38 млрд руб. для дальнейшей поддержки работы госпрограммы по вовлечению сельхозземель в оборот. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Он добавил, что в текущем году на эти цели направлено более 25 млрд руб. По словам главы кабмина, на прошлой неделе предложение об увеличении финансирования госпрограммы поддержала Госдума. «Мы рассчитываем, что представители регионов поддержат наши инициативы и в Совете Федерации», — сказал премьер-министр.



Мишустин напомнил, что АПК — это один из самых успешных секторов российской экономики, где практически ежегодно наблюдаются новые рекорды, такие как значительный урожай зерновых, собранный этой осенью, — он превышает 150 млн т. Также в стране ведется активная работа в семеноводстве, селекции, генетике, повышается уровень технологической оснащенности, отметил он. «Все больше отечественных продуктов питания появляется не только на внутреннем рынке, но и за рубежом», — подчеркнул премьер-министр.



Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе заседания рассказала, что сейчас необходимо обеспечить эффективное использование земель, уже вовлеченных в оборот, что связано с проведением мелиоративных мероприятий и повышением плодородия. Также нужно вернуть для использования в сельхозпроизводстве брошенные земли для реализации реальных, живых агропроектов. Кроме того, важно перейти к цифровому учету количественных и качественных характеристик земель и к сопоставлению данных на постоянной основе со сведениями о недвижимости из Росреестра.



Абрамченко сообщила, что в 2022 году в России будет сохранено либо возвращено в оборот около 400 тыс. га земель, что позволит уже в 2023 году увеличить производство сельхозпродукции как минимум на 2 млн т. В этом году, по ее словам, удалось вовлечь в оборот почти 79 тыс. га в 62 регионах, в том числе 15 тыс. га для выращивания продукции на экспорт. «Кроме того, было предотвращено выбытие 35 тыс. га в семи регионах по естественно-природным причинам. Для этого построили и ввели в эксплуатацию 15 мелиоративных сооружений», — добавила Абрамченко.



До конца года, по ее словам, завершится ввод еще пяти объектов, за счет которых будет сохранено почти 8 тыс. га земель. Также были защищены от затопления более 209 тыс. га сельхозземель благодаря расчистке мелиоративных каналов. Наибольшая активность по возвращению сельхозземель в оборот наблюдается в регионах Сибири и Дальнего Востока, рассказала Абрамченко. Больше всего земель предоставлено аграриям в Забайкальском крае — 5,5 тыс. га и Томской области — свыше 3 тыс. га. Сформированы и готовы к дальнейшему предоставлению сельхозпроизводителям земельные участки общей площадью около 81 тыс. га в 22 регионах страны.



Также, по словам вице-премьера, созданы цифровые карты-схемы шести регионов: Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Белгородской, Московской и Калининградской областей. «В результате получена полная информация с контурами границ в отношении 12 млн га сельхозземель. Эта работа позволила выявить отсутствие сведений о 2 тыс. га сельхозземель в Едином государственном реестре недвижимости, — доложила Абрамченко. — В следующем году планируется создать цифровые карты-схемы на территории не менее 13 субъектов в отношении 39 млн га земель».

