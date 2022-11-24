Площади неиспользуемых земель за пять лет сократились на 3 млн гектаров

Процент неиспользуемых земель у фермеров меньше, чем у сельскохозяйственных организаций М. Стулов

По данным Сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, за пять лет площади неиспользуемых сельхозземель снизились более чем на 3 млн га. По словам руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова Александра Петрикова, площади уменьшилась как в действующих сельхозорганизациях — свыше чем на 2,5 млн га, так и в КФХ и ИП — более чем на 750 тыс. га. По его оценке, эти цифры указывают на существенный рост эффективности использования сельскохозяйственных угодий в организованном секторе. «Обращает на себя внимание то, что у фермеров процент неиспользуемых земель меньше, чем у сельскохозяйственных организаций — 5,9% и 9,2% соответственно», — уточнил Петриков (цитата по пресс-релизу информационного центра микропереписи).



Вместе с тем, в ходе переписи было зафиксировано сокращение числа компаний, КФХ и ИП, занимающихся сельским хозяйством. Но в фермерском секторе это не привело к сокращению общей и фактически используемой площади угодий. Наоборот, они за пять лет увеличили землепользование. Однако среди сельскохозяйственных организаций произошло так уменьшение численности организаций, так и сокращение землепользования.



По мнению Петрикова, анализ данных микропереписи позволяет сделать три вывода. Во-первых, главное в деле сокращения неиспользуемых земель — не допускать появления новых заброшенных участков. Во-вторых, поощряя ввод новых земель, следует обратить приоритетное внимание на повышение процента использования уже предоставленных участков. В-третьих, большую роль в освоении новых земель должны сыграть КФХ и ИП, которые сегодня демонстрируют более ответственные землепользование.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что снижение площадей неиспользуемых угодий — это положительная тенденция, но в сообщении о предварительных результатах микропереписи не отражается разбивка по регионам. Исходя из ее практики, такая картина может наблюдаться, например, в Центральном Черноземье, Краснодарском крае и других регионах, где наиболее развито сельское хозяйство. В других регионах, где качество земель хуже, а конкуренции за них меньше, проблема с неиспользуемыми угодьями остается, говорит Романова. По ее словам, интерес к покупке залежных земель опять же зависит от региона и конкуренции. Но обычно цены на такие участки ниже, чем на пашню, примерно на 40%.



В каждом субъекте свой подход к изъятию и вводу в оборот залежных земель, продолжает Романова. «В Белгородской области, которую я часто привожу в пример, процедура изъятия давно обкатана: есть региональный Кодекс добросовестного землепользователя, каждое хозяйство обязано вести книгу учета работы с землей, сколько гектаров, когда и чем обрабатывалось и т. д. Процедура изъятия инициируется органами местного самоуправления <...>. Исходя из практики, например, в Курской области такого нет: если есть неиспользуемая земля, то заинтересованные крупные холдинги, устойчивые фермерские хозяйства готовы брать участки в аренду и тратить деньги, чтобы эта земля работа», — рассказала «Агроинвестору» Романова. Но даже если в регионе есть залежные земли, Россельхознадзор, который устанавливает, использовалась ли она по назначению, не может проводить проверки из-за моратория, говорит эксперт.



Сокращение площадей сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами — разумный хозяйственный шаг, считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. По ее мнению, этому способствовала ситуация с ценами на мировом рынке на основные российские экспортные продукты, возможность их вывозить в прошлом году. «Экономические причины — главные. Административные попытки государства заставить использовать неиспользуемые земли вызывают много вопросов, начиная с новых признаков неиспользования и самой идеи тотального контроля и санкций», — прокомментировала «Агроинвестору» Шагайда.



Между тем, Госдума приняла закон, ускоряющий введение в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые используются не по назначению или с нарушениями требований земельного законодательства. Документ, в частности, предусматривает возможность изъятия у собственника по решению суда земельного участка, который через год после его приобретения не используется по целевому назначению. При этом суды должны будут рассматривать дела об изъятии земельных участков сельхозназначения в течение месяца со дня поступления заявления. Недобросовестным собственникам запрещается переоформлять земли сельхозназначения на других лиц или передавать их в залог. Одновременно уточняется механизм, регулирующий порядок продажи подобных участков на публичных торгах, и сокращается срок, по истечении которого они должны быть проведены. Предполагается, что эти изменения позволят повысить эффективность использования земель.

