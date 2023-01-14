Аграриев беспокоит состояние озимых

Насколько реализовались риски гибели озимых, станет понятно весной Pixabay

На этой неделе сообщалось, что аномальные морозы вызвали опасения за состояние озимых культур в ряде регионов, особенно центральной части России, где до понижения температуры воздуха была оттепель и прошли дожди. «Риск для озимых есть. В первую очередь, на тех полях, в тех районах, где снега мало и где сев озимых запоздал и проводился за пределами оптимальных сроков, — прокомментировал «Интерфаксу» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Как он проявится реально, сейчас сказать трудно. Это станет более-менее ясно в марте».



Руководитель ГК «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов сказал «Агроинвестору», что ситуация с озимыми в компании не очень хорошая, и именно из-за погоды. «В конце декабря и в первую неделю января началась оттепель, пошли дожди, весь снег сошел. На полях образовались огромные лужи, а через неделю ударили морозы, и лужи стали замерзать, — поделился он. — Поскольку снежный покров минимален, в этих местах озимые, конечно, погибли. Как будет складываться ситуация в целом, мы увидим позднее, но на данный момент она не настолько благоприятна, как хотелось бы».



Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов говорит, что озимые сейчас находятся в спящем состоянии. «У нас достаточно много снега, однако озимые находятся не только под снегом, но и под коркой льда в 5 см. Дело в том, что недавно у нас была оттепель, а затем прошли ледяные дожди, — сетует он. — Конечно, то, что озимые под ледяной коркой — не очень хорошо для них, однако пока они спят, это не критично. Важно, чтобы слой льда растаял к весне, когда растения начнут просыпаться и активно дышать». По словам Орлова, ледяной дождь в регионе — крайне редкое явление, и опыта выхода озимых из-под ледяной корки пока нет. «Поэтому мы не знаем, как всходы выйдут из зимы. Но, конечно, такая ситуация нас настораживает», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Хозяйства группы «АгроГард» получили всходы на всех засеянных площадях, включая те, где сев проводился позже всего, средний коэффициент кущения равен двум. «В целом по агрохолдингу зимовка проходит в непростых погодных условиях, в Черноземье в начале зимы после оттепели снег выпал на талую почву, низкие температуры привели к образованию ледяной корки на части засеянных площадей, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. — Снежный покров на предприятиях в Черноземье составляет около 5 см или фрагментарно отсутствует. На предприятиях в Краснодарском крае снежный покров не сформировался. По результатам регулярных наблюдений и обследований критической ситуации с озимыми не наблюдаем». Если оценивать риски с позиции климатического фактора, в частности будущих «температурных качелей», то с определенной вероятностью это может негативно отразиться на состоянии озимых, добавляет он.



В сезоне-2022/23 сложились аномальные погодные условия на период сева озимых, говорит собственник и гендиректор племхоза «Лазаревское» (Тульская область) Кристина Романовская, в первую очередь, это дождливая осень, хотя она не помешала компании посеять 7,8 тыс. га озимых, что составило 96% от плана. Озимая пшеница была посеяна по лучшим предшественникам, таким как горох и яровой рапс.



Озимая пшеница при наступлении заморозков развила мощную корневую систему на глубине 3-4 см, что позволяет ей более эффективно переносить морозы (снежный покров на полях составлял 20-30 см), отмечает главный агроном «Лазаревского» Василий Филиппов. «Но в январе наступила оттепель и появились риски вымерзания озимой пшеницы из-за недостаточного снежного покрова и аномальных морозов, которые стоят в регионе вторую неделю, на полях появилась ледяная корка, — комментирует он. — Впрочем, при обследовании полей критической гибели озимой пшеницы не было выявлено, посевы оценены удовлетворительно».



В третьей декаде января ожидается потепление до +3 градусов и снегопады, которые могут увеличить снежный покров на 20 см, продолжает Филиппов. «Будем надеяться, что погода позволит нам сохранить посевы и не проводить пересев весной. Но при любых результатах мы готовы “ремонтировать” те площади под озимой пшеницей, которые при выходе из зимы не дадут нам того результата, на который мы рассчитываем, — уточнил он «Агроинвестору». — На данный момент у нас заготовлены семена яровых культур для быстрого и оперативного пересева. Но, думаю, что все же погода позволит нам сохранить посевы, и весной мы увидим тот результат, к которому стремимся».



Директор агрохолдинга «Зерно жизни» (СИНКО, Самарская область) Андрей Зорин обращает внимание, что любой мороз для озимых — не очень благоприятный фактор. «В нашем регионе сильные рождественские морозы были непродолжительными, а растения сейчас все-таки укрыты снегом, — говорит он. — Подобная картина во всех наших хозяйствах: и северных, и южных. Правда, была еще одна волна приличных заморозков (неделя в начале декабря, на почве температура доходила до -20 градусов), и снега тогда не было вовсе. И все же надеемся, что озимые переживут и те морозы, и более позднее похолодание. Однако окончательные выводы делать преждевременно». Основные причины гибели озимых появляются весной, при выходе растений из-под снежного покрова, когда возможно и вымерзание, и выпревание посевов. «Впрочем, зерна на наших элеваторах сейчас очень много — настолько, что в теории мы могли бы вообще ничего не выращивать в этом году», — заключает Зорин.



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