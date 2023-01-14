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Рынки

Аграриев беспокоит состояние озимых

В ряде регионов они оказались под ледяной коркой из-за морозов после оттепели

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Насколько реализовались риски гибели озимых, станет понятно весной
Pixabay
Насколько реализовались риски гибели озимых, станет понятно весной
Pixabay

На этой неделе сообщалось, что аномальные морозы вызвали опасения за состояние озимых культур в ряде регионов, особенно центральной части России, где до понижения температуры воздуха была оттепель и прошли дожди. «Риск для озимых есть. В первую очередь, на тех полях, в тех районах, где снега мало и где сев озимых запоздал и проводился за пределами оптимальных сроков, — прокомментировал «Интерфаксу» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Как он проявится реально, сейчас сказать трудно. Это станет более-менее ясно в марте».

Руководитель ГК «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов сказал «Агроинвестору», что ситуация с озимыми в компании не очень хорошая, и именно из-за погоды. «В конце декабря и в первую неделю января началась оттепель, пошли дожди, весь снег сошел. На полях образовались огромные лужи, а через неделю ударили морозы, и лужи стали замерзать, — поделился он. — Поскольку снежный покров минимален, в этих местах озимые, конечно, погибли. Как будет складываться ситуация в целом, мы увидим позднее, но на данный момент она не настолько благоприятна, как хотелось бы».

Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов говорит, что озимые сейчас находятся в спящем состоянии. «У нас достаточно много снега, однако озимые находятся не только под снегом, но и под коркой льда в 5 см. Дело в том, что недавно у нас была оттепель, а затем прошли ледяные дожди, — сетует он. — Конечно, то, что озимые под ледяной коркой — не очень хорошо для них, однако пока они спят, это не критично. Важно, чтобы слой льда растаял к весне, когда растения начнут просыпаться и активно дышать». По словам Орлова, ледяной дождь в регионе — крайне редкое явление, и опыта выхода озимых из-под ледяной корки пока нет. «Поэтому мы не знаем, как всходы выйдут из зимы. Но, конечно, такая ситуация нас настораживает», — прокомментировал он «Агроинвестору».

Хозяйства группы «АгроГард» получили всходы на всех засеянных площадях, включая те, где сев проводился позже всего, средний коэффициент кущения равен двум. «В целом по агрохолдингу зимовка проходит в непростых погодных условиях, в Черноземье в начале зимы после оттепели снег выпал на талую почву, низкие температуры привели к образованию ледяной корки на части засеянных площадей, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. — Снежный покров на предприятиях в Черноземье составляет около 5 см или фрагментарно отсутствует. На предприятиях в Краснодарском крае снежный покров не сформировался. По результатам регулярных наблюдений и обследований критической ситуации с озимыми не наблюдаем». Если оценивать риски с позиции климатического фактора, в частности будущих «температурных качелей», то с определенной вероятностью это может негативно отразиться на состоянии озимых, добавляет он.

В сезоне-2022/23 сложились аномальные погодные условия на период сева озимых, говорит собственник и гендиректор племхоза «Лазаревское» (Тульская область) Кристина Романовская, в первую очередь, это дождливая осень, хотя она не помешала компании посеять 7,8 тыс. га озимых, что составило 96% от плана. Озимая пшеница была посеяна по лучшим предшественникам, таким как горох и яровой рапс.

Озимая пшеница при наступлении заморозков развила мощную корневую систему на глубине 3-4 см, что позволяет ей более эффективно переносить морозы (снежный покров на полях составлял 20-30 см), отмечает главный агроном «Лазаревского» Василий Филиппов. «Но в январе наступила оттепель и появились риски вымерзания озимой пшеницы из-за недостаточного снежного покрова и аномальных морозов, которые стоят в регионе вторую неделю, на полях появилась ледяная корка, — комментирует он. — Впрочем, при обследовании полей  критической гибели озимой пшеницы не было выявлено, посевы оценены удовлетворительно». 

В третьей декаде января ожидается потепление до +3 градусов и снегопады, которые могут увеличить снежный покров на 20 см, продолжает Филиппов. «Будем надеяться, что погода позволит нам сохранить посевы и не проводить пересев весной. Но при любых результатах мы готовы “ремонтировать” те площади под озимой пшеницей, которые при выходе из зимы не дадут нам того результата, на который мы рассчитываем, — уточнил он «Агроинвестору». — На данный момент у нас заготовлены семена яровых культур для быстрого и оперативного пересева. Но, думаю, что все же погода позволит нам сохранить посевы, и весной мы увидим тот результат, к которому стремимся».

Директор агрохолдинга «Зерно жизни» (СИНКО, Самарская область) Андрей Зорин обращает внимание, что любой мороз для озимых — не очень благоприятный фактор. «В нашем регионе сильные рождественские морозы были непродолжительными, а растения сейчас все-таки укрыты снегом, — говорит он. — Подобная картина во всех наших хозяйствах: и северных, и южных. Правда, была еще одна волна приличных заморозков (неделя в начале декабря, на почве температура доходила до -20 градусов), и снега тогда не было вовсе. И все же надеемся, что озимые переживут и те морозы, и более позднее похолодание. Однако окончательные выводы делать преждевременно». Основные причины гибели озимых появляются весной, при выходе растений из-под снежного покрова, когда возможно и вымерзание, и выпревание посевов. «Впрочем, зерна на наших элеваторах сейчас очень много — настолько, что в теории мы могли бы вообще ничего не выращивать в этом году», — заключает Зорин.

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Елена Максимова 

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