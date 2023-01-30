Аграрии отмечают рост цен на средства производства к весеннему севу

Сельхозпроизводители стараются заблаговременно приобрести все необходимое для посевной flickr.com

Сельхозпроизводители продолжают готовиться к яровому севу. Ранее участники рынка не раз высказывали опасения, что не исключают сложностей с закупками средств производства, прежде всего импортных. Как обстоят дела, и насколько может измениться стоимость проведения весенней посевной кампании, «Агроинвестор» спросил у представителей агробизнеса.



Гендиректор агрохолдинга «Степь»

- Агрохолдинг «Степь» полностью обеспечен основными средствами производства к предстоящей посевной. Заблаговременно закуплены удобрения, семена, средства защиты растений, запасные части к сельхозтехнике.



Основная проблема — существенное удорожание средств производства. Если сравнивать год к году, то цены на запчасти к российской технике выросли на 30-40%, к импортной — в несколько раз. Агрохолдинг закупил основные объемы минеральных удобрений до сентябрьского подорожания, учитывая большие масштабы закупок это позволило существенно сэкономить.



В прошлом году нам удалось оперативно перестроить логистические цепочки и закрыть потребности по основным средствам производства. Кроме того, несколько лет назад мы начали реализацию собственной программы импортозамещения. Сейчас доля российской техники в общем парке составляет около 70%, мы почти полностью перешли на российские средства защиты растений, 100% семян основных агрокультур — российского производства. Это позволяет нам исключить основной массив рисков.



Гендиректор компании « Тамбовские фермы

- Мы закупили под весеннюю посевную все необходимое — удобрения, СЗР, семена приобрели еще в прошлом году. Мы рассчитывали на снижение цен на удобрения, но этого не произошло, хотя и роста их стоимости относительно прошлого года не наблюдалось. Цены на СЗР тоже остались на уровне прошлого года. Традиционно мы используем импортные гибриды кукурузы, их мы приобрели еще в прошлом году, так как переживали, что их не будет, поэтому заранее купили то, что было в наличии. Проблем с поставками не было.



Есть проблемы с приобретением запчастей на импортную технику: несмотря на укрепление рубля, цены на них выросли из-за увеличения логистических издержек на 80%, при этом никто не гарантирует поставок.



Заместитель директора агропредприятия «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин:

- К яровому севу мы закупаем пока только удобрения, остальные средства производства начнем приобретать чуть позже. Цены на удобрения относительно аналогичного периода прошлого года стали немного меньше. В целом, проблем с закупками всего необходимого мы не ожидаем: и удобрения, и СЗР есть в наличии у поставщиков.



В нашем регионе в осенне-зимний период были достаточно непростые погодные условия, поэтому есть вероятность гибели озимых. Пока прогнозы делать рано, будем ли мы их пересевать и чем именно — станет понятно только в апреле.



Руководитель компании «Флагман» (Краснодарский край) Сергей Зарудко:

- К весеннему севу мы закупили почти все удобрения. Подписаны контракты на СЗР — часть оплачена, часть мы взяли с отсрочкой платежа. Ценник на них существенно вырос. Сейчас докупаем семена сахарной свеклы.



У нас есть несколько схем весеннего внесения удобрений и защиты растений, вопрос в том, что будет с ценовой политикой. В нашей климатической зоне при благоприятных погодных условиях можно стремиться к урожайности пшеницы 70 ц/га, а можно остаться на 50-55 ц/га, сократив затраты на фунгицидные обработки, уменьшив норму внесения удобрений. Нам непонятна «лотерея», которую государство устроило с экспортными пошлинами на пшеницу. В прошлом году, получив урожайность 65 ц/га и реализовав ее по 12,5 тыс. руб./т, мы заработали 82,5 тыс. руб. с гектара, однако пошлина составляла 4,5-5 тыс. руб./т — это 29,2 тыс. руб. с гектара. В итоге по факту мы заработали гораздо меньше, чем могли бы. А деньги из прибыли идут на выплату кредитов, зарплат, закупку средств производства. Если у нас будут забирать прибыль, то мы не сможем развивать предприятие.



В таких условиях нам сложно прогнозировать наши доходы, строить инвестиционные планы. Сейчас бизнесу и так тяжело сбывать свою продукцию, так как мы находимся под санкциями, а пошлины являются дополнительными препонами для развития. Конечно, мы поддерживаем нашу страну и знаем, что переживем сложившуюся ситуацию, но в итоге переходящие запасы зерна и масличных к концу этого сезона ожидаются очень высокими и будут давить на цены. Россия похожа на трещащий по швам амбар, и хочется надеяться, чтобы Минсельхоз обратил внимание на эту ситуацию и принял решение, которое бы поддержало сельхозпроизводителей.



В этом сезоне нас очень поддержала сахарная свекла — цены на нее были достаточно высокими, но как сложится конъюнктура в следующем сезоне, пока неизвестно. К тому же ее производство требует иностранных семян: в России пока производится очень мало гибридов сахарной свеклы действительно высокого качества. Мы сеем семена бельгийского, немецкого, нидерландского и американского производства. Эта продукция в Россию завозится, так как наши зарубежные партнеры не хотят потерять рынок, но цены очень высокие. Похожая ситуация с семенами подсолнечника, кукурузы. По сахарной свекле доля импортных семян на нашем рынке составляет около 99%, по подсолнечнику — порядка 90%, по кукурузе — в районе 70%. Полностью Россия обеспечена только семенами пшеницы и ячменя.



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