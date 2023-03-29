Американская компания Cargill прекратит экспорт российского зерна

В этом сезоне Cargill может поставить на экспорт около 2,2 млн тонн зерна из России flickr.com

В следующем сельхозсезоне российское подразделение американской компании Cargill прекратит экспорт продукции из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, в котором компания уведомила о своем решении первого замглавы Минсельхоза Оксану Лут. Подлинность этого уведомления изданию подтвердили в министерстве. В документе отмечается, что все обязательства, которые были взяты на текущий сезон, будут выполнены в полном объеме к концу июня.



Вместе с тем российская «дочка» Cargill сообщила, что запустила процесс пересмотра активов, связанных с экспортом зерна, которые входят в ее портфель. В компании подчеркнули, что изменения не коснутся «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России», они «не планируются и не рассматриваются», пишет РБК.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что сейчас Cargill занимает пятое место среди экспортеров российской пшеницы, ее доля составляет около 5%. По информации РБК, в этом сезоне Cargill может поставить на экспорт около 2,2 млн т, или примерно 4% всех объемов экспорта российского зерна. По объемам отгрузок компания занимает шестое место среди экспортеров, пишет издание.



В феврале 2023 года Минсельхоз распределил между 203 компаниями квоту на экспорт зерна из России, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года. Cargill получила право на вывоз 958 тыс. т зерна против 375,3 тыс. т пшеницы и меслина в прошлом сезоне, по этому показателю компания стала шестой среди экспортеров.



В Минсельхозе считают, что прекращение Cargill экспорта зерна из России не отразится на объемах поставок в целом. В сообщении министерства отмечается, что активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находиться. Минсельхоз подчеркнул, что готов к работе со всеми иностранными компаниями, деятельность которых способствует развитию как внутреннего продовольственного рынка России, так и ее экспортного потенциала. При этом освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками, говорится в сообщении.



В декабре прошлого года сообщалось, что «Уралхим» хочет купить российские активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra. Об этом гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев сообщал в письме президенту Владимиру Путину. Коняев писал, что этот вопрос предварительно согласован с Минсельхозом. Он просил президента поддержать предложение и поручить правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями выдать «Уралхиму» разрешения на сделки. Путин, по информации «Коммерсанта», дал свое согласие.



В России представительство «Каргилл» работает с 1991 года. Среди направлений его деятельности торговля зерном и маслосеменами; отжим, рафинация, бутилирование и гидрогенизация растительных масел и жиров; производство солода; производство продукции из мяса скота и птицы и так далее. В состав зернового направления бизнеса входит торговая компания в Краснодаре, элеваторы в Краснодарском крае и в Воронежской области. Также «Каргилл» владеет речным терминалом по отгрузке зерна в Ростове-на-Дону. Cargill также принадлежит доля (25% плюс одна акця) в терминале КСК в Новороссийске мощностью 6 млн т в год.



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