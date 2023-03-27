«Росспецмаш» просит отменить экспортные пошлины на зерно

Доходность аграриев и инвестиции в обновление парка техники снизились «Ростсельмаш»

Ассоциация «Росспецмаш» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями, которые позволят увеличить производство сельхозтехники и ускорят темпы обновления ее парков у аграриев. Среди инициатив — отмена пошлины на экспорт зерна сроком на пять лет, а также выделение дополнительного финансирования в 10 млрд руб. со стороны государства. «Агроинвестор» ознакомился с письмом ассоциации.



Авторы идеи считают, что средства должны пойти на субсидирование льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции из регионов Сибири. Также «Росспецмаш» предлагает предусмотреть дополнительное финансирование реализации постановления правительства 1432 в 2023—2030 годах в размере 15 млрд руб. ежегодно. Кроме того, авторы письма предлагают выделять субсидии в виде грантов на развитие производства комплектующих к спецтехнике в 2023—2027 годах в размере не менее 10 млрд руб. ежегодно. Еще одна инициативы ассоциации — распространить льготы, действующие для IT-компаний на производителей спецтехники и компонентов.



Необходимость реализации этих мер ассоциация объяснила тем, что в 2022 году выпуск сельхозтехники в России сократился. Так, тракторов было произведено меньше на 1%, зерноуборочных комбайнов — на 32%, борон — на 10%, сеялок — на 7%. В 2023 году сокращение производства усилилось. В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск упал на 11% в денежном выражении.



Причин могло быть несколько, считают в «Росспецмаше». «Во-первых, урожай зерна в России в 2022 году и экспортные пошлины привели к снижению цен на зерно на внутреннем рынке. Доходность и инвестиции аграриев в обновление парка техники тоже снизились», — говорится в письме. Кроме того, сокращены меры поддержки машиностроения в АПК. Так, на реализацию постановления 1432 в этом году предусмотрено всего 2 млрд руб., из программы исключены тракторы и комбайны. По данным производителей, дополнительная потребность в субсидиях по этому постановлению в 2023 году составляет 15 млрд руб.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что в условиях изменения рыночной конъюнктуры и роста цен на средства производства аграрии действительно нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Он также рассказал, что сейчас компания масштабирует опыт по развитию собственной машинно-тракторной станции, к уборочной кампании 2023 года парк комбайнов будет увеличен вдвое. Недужко отметил, что это позволит оптимизировать производственные процессы в хозяйствах агрохолдинга, а также увеличить объем агротехнологических услуг, оказываемых сторонним сельхозпроизводителям.



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