В 2022 году аграрии снизили закупки сельхозтехники

В 2022 году российский рынок сельскохозяйственной техники переживал самую масштабную трансформацию в новейшей истории CLAAS

В 2022 году российские аграрии снизили закупки основных видов сельхозтехники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию Минсельхоза. Так, тракторов в прошлом году было куплено 11,34 тыс. единиц против 14,73 тыс. в 2021-м, зерноуборочных комбайнов — 4,71 тыс. единиц против 6,59 тыс., кормоуборочных комбайнов — 550 против 620 единиц соответственно.



В прошлом году был расширен список сельхозтехники, поставляемой в рамках параллельного импорта, обнулены таможенные пошлины на ввоз некоторых видов техники и комплектующих к ней, в частности, на свеклоуборочные комбайны и свеклопогрузчики, напомнили в Минсельхозе. Кроме того, на докапитализацию «Росагролизинга» было направлено 22 млрд руб.



Согласно презентации, в 2023 году программа по предоставлению займов дилерским центрам продлена, предполагается, что на ее финансирование «Росагролизинг» выделит 2,5 млрд руб. Также в текущем году на льготный лизинг сельхозтехники компании планируется предоставить из федерального бюджета субсидии на 6,2 млрд руб., пишет «Интерфакс».



В 2023 году объем закупок тракторов может составить 11,03 тыс. единиц, зерноуборочных комбайнов — 4,7 тыс., кормоуборочных — 500 единиц, говорится в презентации. В результате общее число тракторов в АПК в этом году может увеличиться до 430,6 тыс. единиц с 426,4 тыс. в 2022 году, зерноуборочных комбайнов — до 124,9 тыс. со 123,5 тыс. единиц. Число кормоуборочных комбайнов снизится с 15,6 тыс. до 15,4 тыс. единиц.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что цены на сельхозтехнику в прошлом году выросли в среднем на 20-25%. «При этом надо понимать, что при сборке российской техники используются зарубежные запчасти. Над импортозамещением идет работа, но тут есть одна сложность — малые объемы замещающего производства», — отметил он. По словам Корбута, рост объемов выпуска российской сельхозтехники может начаться к 2025 году.



Между тем, у России осталось от четырех до семи лет на импортозамещение ряда сельхозмашин европейского и американского производства, которые не могут быть заменены техникой из дружественных стран. Об этом в ходе заседания комиссии Госсовета сказал президент ассоциации дилеров сельхозтехники «Асход» Павел Репников, пишет ТАСС. По его словам, производители дружественных стран не могут полностью заменить европейские и американские универсально-пропашные тракторы мощностью от 130 до 300 лошадиных сил, технику для производства сахарной свеклы, овощей, картофеля, технических культур и ряд других машин.



«Срок ремонтопригодности действующего парка машин, находящегося в зоне риска, составляет порядка четырех-семи лет. Этот временной срок позволит аграрной отрасли остаться в тех технологиях, которые показали уже максимальную эффективность», — подчеркнул Репников. Он добавил, что ассоциация разработала стратегию развития сельхозмашиностроения в России для решения этих проблем.



Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Ёлкина отметила, что ведомство активно ведет разработку сельхозтехники по дефицитным направлениям. «За последние пять лет мы уже нарастили производство в таких сегментах, как высокопроизводительные кормоуборочные комбайны, широкий модельный ряд почвообрабатывающей техники, высокоэнергонасыщенные трактора, и мы продолжаем эту работу», — сказала она.



В декабре участники онлайн-конференции «Рынок сельхозтехники в 2022 году: революция предложения, новые игроки и перспективы импортозамещения» заявляли, что в 2022 году российский рынок сельскохозяйственной техники переживает самую масштабную трансформацию в новейшей истории. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39448-askhod-rossiyskiy-rynok-selkhoztekhniki-perezhivaet-samuyu-masshtabnuyu-transformatsiyu/ Дилеры активно ищут новых поставщиков машин, комплектующих, запчастей и оборудования. Аналитики отмечали, что в 2023 году участники рынка будут заниматься заменой ушедших брендов сельхозтехники на российские аналоги и технику из «дружественных стран». Также будет развиваться параллельный импорт мировых брендов и российское производство запасных частей.



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