Интерес агрохолдингов к российской технике растет «Ростсельмаш»

Завод «Ростсельмаш» вышел на прошлогодние объемы производства сельхозтехники. Самый сложный период компании был в марте, когда предприятие простаивало из-за массового отказа зарубежных компаний поставлять комплектующие российским производителям. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.



По его словам, компания все еще сталкивается с трудностями. «Новые поставщики, новые комплектации — идет притирка. Но в целом основные проблемы решены, количественные проблемы поставок решены, производим всю линейку техники: и комбайны, и тракторы, и прицепная техника. Но не все модификации — сократили их количество, но это не проблематично», — рассказал изданию Бабкин. Он отметил, что из комплектующих в первую очередь пришлось замещать поставки коробок передач и некоторых двигателей.



Большую часть поставок заместили российские производители, небольшую часть — поставщики из дружественных стран. «Двигатели закупаются в дружественных странах. Что касается коробок передач, то мы давно занимались их локализацией, — рассказал Бабкин «Коммерсанту». — Сборка основных коробок передач шла в России, но две трети компонентов поставлялась из других стран. Вот эти компоненты сейчас идут из стран дружественных, и мы ускорили свою локализацию». В начале 2023 года «Ростсельмаш» запускает завод по производству шестеренок, валов. Основная доля компонентов коробки передач будет производиться там.



Бабкин также отметил, что многие агрохолдинги, которые раньше отказывались использовать российскую сельхозтехнику, сейчас стали проявлять к ней большой интерес. Однако кардинального роста рынка сельхозтехники он не наблюдает — показатель находится на уровне прошлого года.



Совладелец «Ростсельмаша» также рассказал «Коммерсанту», что за восемь месяцев 2022 года компания экспортировала на 16% меньше техники, чем в прошлом году. Он отметил, что экспорт в Европу продолжается, но его объемы снизились. Сложности с поставками в некоторые страны связаны, в частности, с курсом рубля. Так, валютный курс сильно влияет на поставки в Казахстан, но пока не носит катастрофического характера.



На прошлой неделе на выставке «Золотая осень» премьер-министр Михаил Мишустин призвал развивать российское производство отечественной сельскохозяйственной техники, чтобы не ждать поставок из-за рубежа, которые сейчас зачастую идут с заметными сбоями. Он пообещал, что кабмин и дальше будет развивать сельскохозяйственное машиностроение, отметив, что в текущем году на поддержку лизинга такой техники выделено 12 млрд руб.



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