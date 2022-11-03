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Техника

В России замедлились темпы продаж сельхозтехники

Ее покупка для аграриев сейчас не в приоритете

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Сельхозтехника подорожала, и цены на ряд позиций продолжают увеличиваться
В. Бычков
Сельхозтехника подорожала, и цены на ряд позиций продолжают увеличиваться
В. Бычков

Продажи отечественной сельхозтехники в России в январе-сентябре выросли на 19%, до 168 млрд руб., говорится в материалах ассоциации «Росспецмаш». При этом объем производства составил 174 млрд руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В первом полугодии темпы роста реализации составляли 21,7% (113,3 млрд руб.). По итогам января-марта темпы роста продаж и выпуска составляли 46,8% (55,7 млрд руб.) и 12,3% (65,2 млрд руб.) соответственно.

В январе-сентябре, согласно данным «Росспецмаша», производство жаток увеличилось на 25% до 2,1 тыс. штук, опрыскивателей — на 23% до 1,6 тыс. штук, машин для внесения удобрений — на 20% до 644 штук, косилок — на 9% до 1,7 тыс. штук, плугов — на 9% до 3,1 тыс. штук. Выпуск тракторов по итогам девяти месяцев показал рост на 0,7% до 4,3 тыс. штук.

Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов подтвердил «Агроинвестору», что спрос на сельхозтехнику постепенно замедляется. Причиной этого, в частности, являются сложности у аграриев. По его словам, покупка сельхозтехники для них сейчас — не приоритет. По мнению Алтынова, эта тенденция будет наблюдаться и дальше. «На определенное время рынок впадет в инвестпаузу, потому что у аграриев пока нет понимания, как и по каким ценам они реализуют свой урожай. Предполагаю, что взрывного всплеска продаж к весенней кампании не будет», — сказал Алтынов.

Также проблемой является то, что сельхозтехника значительно подорожала, и цены на ряд позиций продолжают увеличиваться, продолжает он. Предложение машин тоже неочевидное. «У некоторых производителей достаточно своеобразный ассортимент. Мощная техника имеет ограниченную нишу спроса. Наполнить ее можно, а расширить — трудно. Кроме того, мощные тракторы требуют соответствующей прицепной техники — не все они подходят к определенным машинам», — пояснил Алтынов.

Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель сказал «Агроинвестору», что в этом году предприятие закупило несколько единиц техники для обработки почвы, несколько российских сеялок и бороны. Подвижную технику компания не приобретала. В следующем году планируется приобрести несколько отечественных опрыскивателей. 

По словам Нагеля, доступность сельхозтехники сейчас очень плохая, например, на покупку простых комбайнов огромные очереди. Кроме того, цены выросли очень сильно, некоторая техника в упрощенной комплектации стоила в прошлом году 9 млн руб., а сейчас — 17 млн руб. «Самое плохое, что стоимость сельхозпродукции в этом году самая низкая за последние несколько лет, поэтому мы ожидаем сложностей», — сказал он.

Экспорт российской сельхозтехники за девять месяцев 2022 года сократился на 18% до 14,2 млрд руб. По-прежнему фиксируется рост поставок сельхозтехники в денежном выражении в Венгрию, Египет, Монголию, Армению.  Увеличивается объем поставок в Азербайджан, ЮАР, Австралию, Францию. При этом существенно сократились отгрузки техники в направлении Германии, Польши, Литвы, Киргизии, Словакии, Румынии, говорится в сообщении «Росспецмаш».

В период с марта по май этого года российские производители высокотехнологичных агромашин столкнулись с рядом сложностей: поставка ключевых комплектующих, поиск новых поставщиков, организация собственного производства, перестройка логистики. К тому же усложнился процесс перевода платежей. Это, отмечает «Росспецмаш», привело к временному замедлению поставок на внутренний и внешние рынки определенных видов самоходных машин. «Сейчас процесс поставки и собственного производства новых комплектующих нормализуется, но это направление наряду с перестроением логистики все также являются основными вызовами для отрасли», — говорится в материалах ассоциации.  

Для ускорения темпов развития отечественного сельхозмашиностроения «Росспецмаш» предлагает предусмотреть финансирование реализации постановления № 1432 в 2022—2030 годах с учетом фактической потребности сельхозмашиностроителей. Ассоциация считает, что необходимо запустить механизм предоставления производителям грантов на развитие выпуска комплектующих для сельхозтехники с объемом финансирования из федерального бюджета в 2022—2026 годах в размере 10 млрд руб. ежегодно.

Также важно распространить льготы для компаний IT-отрасли в части снижения налога на прибыль и снижения страховых взносов на производителей комплектующих для специализированной техники для вложения этих средств в развитие производства комплектующих, считает ассоциация.


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Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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