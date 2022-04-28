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Техника

Владимир Путин поручил отменить ввозные пошлины на сельхозтехнику

Это коснется машин, аналоги которых не производят в России

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Глава государства поручил принять меры по увеличению производства и локализации сельхозтехники и оборудования
Pixabay
Глава государства поручил принять меры по увеличению производства и локализации сельхозтехники и оборудования
Pixabay

Президент Владимир Путин поручил отменить ввозные таможенные пошлины на некоторые виды сельхозтехники, которые не имеют аналогов в России, а также автозапчастей к ней. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Мера коснется свеклоуборочных и картофелеуборочных комбайнов, свеклосеющей техники, а также машин, применяемых в садоводстве. Кроме того, глава государства поручил принять меры по увеличению производства и локализации сельхозтехники и оборудования.

Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов сказал «Агроинвестору», что позитивно оценивает инициативу. «Все, что помогает сельхозтоваропроизводителям получать технику или удешевлять ее — очень хорошо. Однако для этого должен быть обеспечен товарный поток этой техники, а с этим сейчас большая неопределенность», — подчеркнул он.

Проработкой вопроса обнуления ввозных таможенных пошлин на сельхозтехнику занимался Минсельхоз. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что инициатива министерства приведет к снижению затрат, однако возникает вопрос утилизационного сбора на отечественную технику. «Прошла информация, что его планируется отменить, однако на импортную технику мера не подействует, — рассказывал он. — Работа сектора АПК сейчас проходит в условиях жестких ограничений со стороны ряда стран по возможностям импорта».

Ассоциация «Росспецмаш» тогда озвучивала мнение, что в интересах модернизации АПК и развития сельхозмашиностроения в России обнулять таможенные пошлины можно исключительно на сельхозтехнику, аналогов которой серийно не выпускается у нас в стране.

Официальный представитель Ассоциации производителей сельхозтехники Германии VDMA Agricultural Machinery в России Михаил Мизин говорил «Агроинвестору», что обнуление импортной пошлины — шаг в правильном направлении, работающий на обеспечение как российской, так и глобальной продовольственной безопасности. По его мнению, эта мера позволит компенсировать часть растущих расходов поставщиков техники и запчастей. Однако, по словам Мизина, для системного решения текущих задач требуется комплексный подход, направленный на снижение регуляторной нагрузки на рынок сельхозтехники.

Екатерина Шокурова 

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