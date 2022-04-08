Минсельхоз прорабатывает вопрос обнуления ввозных пошлин на сельхозтехнику

Для решения текущих задач отрасли требуется комплексный подход Pixabay

Для снижения затрат производителей Минсельхоз прорабатывает вопрос обнуления ввозных таможенных пошлин на сельхозтехнику. Об этом по итогам отчета правительства в Госдуме сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. Министр отметил, что аграрный сектор работает стабильно, предприятия отрасли продолжают бесперебойно обеспечивать население продуктами питания даже в условиях повышенного спроса.



По словам председателя правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, все, что облегчает аграриям покупку сельхозмашин — положительная инициатива. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос отмены пошлин не только на сельхозтехнику, но и на запчасти, рассказал он «Агроинвестору». «Безусловно, это окажет определенное влияние на цену. Однако, чтобы был эффект, нужно, чтобы эта техника появилась, а сейчас ее завозят не многие, — сказал Алтынов. — Кроме того, все альтернативные каналы — турецкие, китайские, индийские и другие — наверное, тоже увидят эффект от этой меры, однако завезти технику все равно не смогут, так как многие машины не сертифицированы в России». АСХОД попросил Минсельхоз проработать возможность приостановления требования по сертификации, добавил Алтынов.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что инициатива Минсельхоза приведет к снижению затрат, однако возникает вопрос утилизационного сбора на отечественную технику. «Прошла информация, что его планируется отменить, однако на импортную технику мера не подействует, — рассказал он. — Работа сектора АПК сейчас проходит в условиях жестких ограничений со стороны ряда стран по возможностям импорта».



Ассоциация «Росспецмаш» считает, что в интересах модернизации АПК и развития сельхозмашиностроения в России обнулять таможенные пошлины можно исключительно на сельхозтехнику, аналогов которой серийно не выпускается у нас в стране. Это, в частности, самоходные картофелеуборочные комбайны, свеклоуборочные комбайны, техника для садоводства и виноградарства и так далее.



Пресс-служба ассоциации сообщила «Агроинвестору», что необходимые поставки по остальные сегментам, согласно потребностям, которые Минсельхоз озвучил заводам, отечественные производители способны обеспечить в полном объеме. «Для этого у наших производителей есть все необходимые мощности, которые недозагружены. Часть импортной техники будут рады заместить белорусские компании», — отмечает Росспецмаш.



Официальный представитель Ассоциации производителей сельхозтехники Германии VDMA Agricultural Machinery в России Михаил Мизин сказал «Агроинвестору», что обнуление импортной пошлины — шаг в правильном направлении, работающий на обеспечение как российской, так и глобальной продовольственной безопасности. «Эта мера позволит компенсировать часть растущих расходов поставщиков техники и запчастей», — считает он.



Однако, по словам Мизина, для системного решения текущих задач требуется комплексный подход, направленный на снижение регуляторной нагрузки на рынок сельхозтехники. В частности, положительный эффект оказали бы такие меры как сокращение сроков выдачи спецразрешений на движение крупногабаритной техники по автомобильным дорогам, временная отмена утилизационного сбора, мораторий на ужесточение правил локализации и другие меры, перечисляет он.

